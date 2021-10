Feuer in Lurup: Brand drohte auf Lagerhalle überzugreifen

Gegen 22.57 Uhr am Montagabend gingen gleich mehrere Notrufe bei der Hamburger Feuerwehr ein: Ein großer Stapel Reifen in Lurup stand lichterloh in Flammen – und drohte auf eine mehrere hundert Quadratmeter große Lagerhalle überzugreifen.

Die Feuerwehr konnte dieses Szenario zum Glück verhindern. Die ersten Einsatzkräfte, die an dem Reifenhandel am Böttcherkamp eintrafen, alarmierten umgehend weitere Kollegen zur Unterstützung nach.

Hamburg Lurup: Reifenstapel brennt lichterloh

Die Feuerwehr Hamburg bestätigte den Einsatz auf MOPO-Nachfrage. Ein „massiver Löschangriff“ konnte verhindern, dass die Lagerhalle auch Feuer fing.

Fünf Personen, vier Erwachsene und ein Kind, wurden aus dem angrenzenden Mehrfamilienhaus evakuiert und von einem Rettungsdienst untersucht. Weitere Bewohner wurden durch Warn-Apps vor den Rauchschwaden gewarnt.

Feuer in Lurup: Ursache noch völlig unklar

Warum die Reifen in Flammen standen, ist noch völlig unklar und wird jetzt von der Polizei Hamburg ermittelt. Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Der Einsatz dauerte bis 3.47 Uhr. Gegen 5.38 Uhr kontrollierte die Feuerwehr noch einmal, aber das Feuer war endgültig gelöscht.(aba)