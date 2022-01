Besucher evakuiert: Feuer im Miniatur Wunderland

Aufregung im Miniatur Wunderland Hamburg: Im Gebäude der größten Modelleisenbahn der Welt hat es am Dienstag gebrannt. Wegen des Feuers mussten die Besucher das Wunderland verlassen.

Gegen 11 Uhr vormittags fing das heiße Fett in einer Fritteuse in der Küche des Miniatur Wunderlandes Feuer und es entwickelte sich schnell Rauch. „Zum Glück sind unsere Mitarbeiter für solche Fälle geschult und haben schnell reagiert“, sagte Wunderland-Gründer Frederik Braun der MOPO. Ein Küchenmitarbeiter löschte das Feuer mit einer Löschdecke, noch bevor die Feuerwehr eintraf.

Miniatur Wunderland: Vier Mitarbeiter mit leichter Rauchvergiftung

Zeitgleich evakuierten die Wunderland-Mitarbeiter die Ausstellung und brachten die Besucher nach draußen. Dort wurden sie mit Regencapes und Wärmedecken versorgt und warteten etwa eine Stunde, während die Einsatzkräfte den giftigen Rauch mit Druckbelüftern aus der Küche pressten, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte.

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Weil die Mitarbeiter so schnell reagierten, konnten größere Schäden in der Küche verhindert werden. „Die Fritteuse ist leider hin“, so Frederik Braun. Sanitäter untersuchten die vier Küchenmitarbeiter und stellten leichte Rauchgasintoxikationen fest. Sie konnten aber vor Ort bleiben.

Das könnte Sie auch interessieren: Entsetzen über Neonazi-Block bei Corona-Demo in Barmbek

Das Team reinigt nun den betroffenen Raum. Die Ausstellung ist weiter normal geöffnet. (prei)