Feuer im Hochhaus: Unbekannte zünden Sperrmüll an

Am Montagabend qualmt es auf einmal in einem Treppenhaus der siebenstöckigen Hochhäuser am Billebogen: Unbekannte haben dort wohl Feuer gelegt – die Anwohner alarmieren sofort die Feuerwehr.

Gegen 21.50 Uhr erreichten die Einsatzkräfte die Walter-Freitag-Straße in Lohbrügge. Das bestätigte die Polizei Hamburg auf MOPO-Nachfrage. Trotz des Qualms im Treppenhaus versuchten viele Bewohner, dadurch ins Freie zu gelangen.

Feuer in Hochhaus: Sperrmüll absichtlich angezündet?

Das Feuer war laut Angaben eines Reporters vor Ort schnell gelöscht, verletzt wurde zum Glück niemand. Gebrannt hatten eine Teppichrolle, ein Aktenkoffer und ein Schreibtisch. Sperrmüll, der seit Wochen im Treppenhaus im Keller des Gebäudes stand.

Das könnte Sie auch interessieren: Bei Hamburg: Feuer in Flüchtlingsunterkunft

Nach Auskunft mehrerer Anwohner habe man den Hausmeister bereits mehrfach auf den Sperrmüll im Keller aufmerksam gemacht. Im Vorkeller entstand durch das Feuer und das Löschwasser größerer Sachschaden.

Laut der Polizei ist eine Brandstiftung nicht unwahrscheinlich, die Wohnungen seien weiter bewohnbar. Im Einsatz waren sowohl die Berufsfeuerwehr Bergedorf als auch die freiwilligen Feuerwehren aus Lohbrügge und Bergedorf. (aba)