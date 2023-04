Soli-Aktion für Letzte Generation: „Feuer frei für Kartoffelbrei“

Sie kleben sich nicht nur auf Straßen fest und blockieren den Verkehr. Sie bewerfen auch Kunstwerke mit Kartoffelbrei. Und plötzlich sind die Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ selbst museumsreif: In der Langen Nacht der Museen am Samstag geht es nämlich im FC St. Pauli-Museum genau um dieses Thema. Höhepunkt: Besucher, die immer schon mal einen Van Gogh mit Kartoffelbrei bewerfen wollten, müssen sich nicht länger zieren. Bitte schön. Sie dürfen! Ganz legal.

Menschenrechtsaktivist und Tourneecaterer Ole Plogstedt ist am Samstag der Star dieses „kulinarisch-solidarischen Happenings“ im FC St. Pauli-Museum, das unter dem Motto steht: „Feuer frei mit Karoffelbrei“: Plogstedt geht der Frage nach, ob die Aktivisten der Klimabewegung zu weit gehen, wenn sie Kunstwerke beschmutzen oder sich in Museen an Bilderrahmen festkleben. Oder sind es die Reaktionen darauf, die übertrieben sind? Die Besucher sind aufgerufen, über die Ziele und Mittel der „Letzten Generation“ ebenso zu diskutieren wie über den medialen und öffentlichen Umgang damit.

Die Aktivisten der „Letzten Generation“ sind mit einem Mal reif fürs Museum

Es gibt gegen eine Spende thematisch passendes Fingerfood und der Singer-Songwriter Ritchy Fondermann sorgt für musikalische Begleitung. Höhepunkt des Abends ist dann die Aktion, bei der Museumsbesucher das Bild „Fünfzehn Sonnenblumen“ von Vincent van Gogh mit einem Brei aus containerten Lebensmitteln bewerfen dürfen – natürlich handelt es sich nicht um ein Original-Gemälde, sondern nur um eine Kopie.

Wie steht das FC St. Pauli-Museum zu den Aktionen der „Letzten Generation“? „Die extremen Reaktionen darauf erinnern ein wenig an die Dämonisierung der Hafenstraßen-Besetzer in den 80er-Jahren“, sagt Christoph Nagel vom Museumsträger 1910 e.V. „Heute finden auch bürgerliche Medien, dass es gut war, die Häuser zu erhalten. Im Falle der ‚Letzten Generation‘ können wir es uns nicht leisten, 30 bis 40 Jahre zu warten, um ein Urteil zu fällen. Der aktuelle Abschlussbericht des Weltklimarates spricht eine deutliche Sprache. Als politisches Museum eines politischen Fußballvereins finden wir es wichtig, Debatten wie dieser Raum zu geben. Die Lange Nacht der Museen mit ihrem breiten Besucher-Spektrum ist dazu aus unserer Sicht ein idealer Rahmen.“

„Feuer frei mit Kartoffelbrei!“ findet statt am 22. April 2023, 21-23 Uhr, im FC St. Pauli-Museum, Heiligengeistfeld 1