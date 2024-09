Fett, fetter, „Fat Dog“! Der Imbiss „Fat Bro’s“ in Harburg verkauft üppige Hot Dogs – ganz klassisch oder gefüllt mit Mozzarellasticks oder sogar Pommes und Nudeln. Das Geschäft läuft so gut, dass bald ein zweiter Laden in Hamburg eröffnet. Beliebt ist der Snack auch bei Gangster-Rappern wie „Haftbefehl“ und Maxwell von der Hamburger Rap-Crew „Strassenbande 187“. Was „Haftbefehl“ verspeiste und mit welcher ungewöhnlichen Aktion er die Mitarbeiter verdutzte.