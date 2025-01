Fetter Förderpott: Stadt steckt Millionen in Umstieg auf E-Taxis

Seit Jahresbeginn dürfen in Hamburg nur noch emissionsfreie Taxis zugelassen werden, die Taxiflotte soll elektrisch werden. Dafür werden in den nächsten Jahren sämtliche Taxen mit fossilem Antrieb ausgemustert oder umgerüstet. Nun bietet die Stadt im Rahmen des Projekts „Zukunftstaxi“ eine weitere Förderung für die Anschaffung der E-Fahrzeuge an.

Für die Anschaffung von emissionsfreien Wagen hat die Stadt seit 2020 bereits rund 4,2 Millionen Euro Förderung in drei Stufen vergeben, teilt die Behörde für Verkehr und Mobilitätswende (BVM) mit. Ab dem 1. Februar bietet Hamburg den Taxenunternehmen eine weitere Förderstufe an, über die bis zu 100 konventionelle Verbrennertaxen gegen E-Taxen getauscht werden können.

Dabei sei eine Förderung über 5000 Euro möglich. Voraussetzung ist, dass zeitnah getauscht und das Fahrzeug bis zum 30. November 2025 konzessioniert wird.

Und die Stadt nimmt auch die Großraumtaxen in den Blick. Für diese und für Taxen, die für die Beförderung von Menschen im Rollstuhl geeignet sind, gilt die Pflicht zur Emissionsfreiheit erst ab 2027. Hamburg bietet nun eine Förderung von 10.000 Euro für bis zu 30 Großraumtaxen und von 20.000 Euro für bis zu zehn E-Inklusionstaxen (für die Rollstuhlbeförderung). Förderanträge können ab dem 1. Februar 2025 über die Website www.hamburg.de/zukunftstaxi gestellt werden.

Verkehrssenator Ankes Tjarks sagte: „Mit dieser weiteren Förderstufe unterstützen wir die Taxler beim Umstieg und arbeiten gemeinsam mit Partnern aus der Wirtschaft daran, auch die Ladeinfrastruktur noch weiter in die Fläche zu bringen.“ Auf Hamburgs Straßen sind bereits rund 700 E-Taxen unterwegs, mehr als ein Viertel der gesamten Flotte. (mp)