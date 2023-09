Auf dieses Wochenende haben viele Musik-Fans gewartet: Das Reeperbahn-Festival ist da! Aber nicht nur das. Sowohl am Freitag als auch am Samstag und Sonntag werden die vielfältigen Angebote Sie bestimmt von den Sofas locken. Da ist für jeden Geschmack etwas dabei. Und das Wetter spielt auch wieder mit. ​​​​​​​Die MOPO hat die besten zusammengetragen.

Das Reeperbahn-Festival läuft bereits seit Mittwoch. 59 Spielstätten auf St. Pauli, darunter sehr bekannte wie die Große Freiheit 36, der Grüne Jäger oder das Hamburger Ding, laden zum Musikhören, Feiern und Tanzen ein.

dpa Beim Reeperbahn-Festival dreht sich alles um die Musik.

dpa Zur Eröffnung des Reeperbahn-Festivals kamen Gründer und Geschäftsführer Alexander Schulz sowie Claudia Roth, Staatsministerin für Kultur und Medien.

Das Herz des Festivals ist das Festival Village auf dem Heiligengeistfeld, wo übrigens auch die MOPO mit ihrem Mobil vertreten ist. Das ganze Programm finden Sie online – es endet in der Nacht von Samstag zu Sonntag. Mehr Infos auf den Seiten 24 und 26.

Nachhaltigkeitsmesse, Pop-Up-Kunst, Fotografie-Messe

Etwas ruhiger geht es am Samstag und Sonntag am Oberhafen zu. Auf der Green World Tour Nachhaltigkeitsmesse werden nachhaltige Produkte und Informationen unter anderem aus den Bereichen Lifestyle & Konsum, Strom & Wärme, Ernährung & Gesundheit vorgestellt. Da gibt es nachhaltige Kosmetik, grüne Versicherungen, verschiedene Elektrofahrzeuge und vieles mehr. Natürlich ist auch das angebotene Essen bio und vegan. Zu finden ist die Messe in der Gleishalle Oberhafen (Stockmeyerstraße 43, HafenCity), jeweils Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 3,50 Euro, an der Tageskasse 4 Euro.

Die Autarkia ist ein bisschen wie ein Grillfest mit Freunden. (Archivbild 2022) hfr

Für alle Fotografie- und Film-Fans ist die Photopia die richtige Anlaufstelle. Die läuft bereits seit Donnerstag und noch bis Sonntag in den Messehallen (A1 & A4) und präsentiert eindrucksvolle Kunstwerke, wertvolles Know-How, neue Produkte und spannende Speaker. Tickets finden Sie auch hier online. Sie kosten 15 (ermäßigt) oder 25 Euro.

Die Photopia präsentiert fotografische Kunstwerke und allerlei Wissenswertes zum Thema Fotografie. (Archivbild 2022) Photopia

Von Donnerstag bis Samstag ist der Monkey Shoulder Re-mix Space zu Besuch in Hamburg. Ein besonderes Pop-Up-Event, das Kunst und gute Drinks miteinander vereint. Am Freitag (17-22 Uhr) und Samstag (12-22 Uhr) kann man sich am Neuen Pferdemarkt 13 im Cocktail mixen weiterbilden lassen oder ein eigenes Kunstwerk kreieren – alles zusammen mit Profis. Anmelden kann man sich online. Hier finden Sie auch die Preise für die einzelnen Angebote.

Flohmarkt vor der Rindermarkthalle und Pilze zeichnen

Ein Flohmarkt gehört zu einem gelungenen Wochenende einfach dazu. Am Samstag finden Sie den „Kleidermarkt“ von 13 bis 19 Uhr vor der Rindermarkthalle. Das wird ein richtiges Event: Es gibt Drinks, Live-DJs und Kaffee. Auch Plätze zum Verkaufen sind noch verfügbar.

Zu einem ganz besonderen Event lädt der Live Art Club – ein Kunst-Club von drei Hamburger Freunden – am Sonntag um 14 Uhr in den Altonaer Volkspark (Treffpunkt Parklplatz Volkspark). Die Teilnehmer ab 16 Jahren sammeln zunächst gemeinsam Pilze, um sie anschließend zu zeichnen.

Im Altonaer Volkspark wird am Samstag gezeichnet. hfr

Unter Anleitung der Profis können dabei ganz wunderbare Kunstwerke entstehen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt: Schnell sein lohnt sich! Ein Ticket kostet 35 Euro, der Kurs geht 2,5 Stunden. (prei)