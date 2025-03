Festival in Hamburg: Top-Köche kreieren Menü vor den Augen der Gäste

Ein Markt mit regionalen Produkten, Vorträge von Experten und ein Menü, das fünf Top-Köche direkt vor den Gästen zubereiten: Am 7. März findet das „Nachhaltigkeitsfestival“ in der „Fabrik“ in Ottensen statt – mit prominenten Köchinnen und Köchen wie Sarah Wiener, Sebastian Junge und Matthias Gfrörer.

Ab 15 Uhr startet das Festival, das die „Szene Hamburg“ veranstaltet, mit einem Food-Markt. Dabei präsentieren nachhaltige Manufakturen ihre regionalen Produkte. Außerdem gibt es ein „Experten-Panel“ zur nachhaltigen Ernährung in der Gastronomie. Prominenter Gast auf dem Podium ist dabei Köchin und Autorin Sarah Wiener.

Nachhaltigkeitsfestival am 7. März in Hamburg

Das Highlight ist aber eine Küchen-Party, die um 18 Uhr startet: An fünf Live-Kochstationen kreieren die Top-Köche Koral Elci, Sebastian Junge, Matthias Gfrörer, Thomas Sampl und Hannes Schröder ein Fünf-Gänge-Menü – nachhaltig, natürlich. Die Gäste können ihnen dabei zusehen. Tickets kosten 134,50 Euro, inklusive Menü und Getränken.

„Es ist höchste Zeit für ein solches Festival in der Hansestadt“, sagt Mathias Forkel, Verleger der „Szene Hamburg“. „Nachhaltigkeit ist nicht nur ein gesellschaftliches Ziel, sondern auch eine Chance für die Gastronomie, sich neu zu positionieren und mit Qualität und Verantwortung zu überzeugen.“ (mp)