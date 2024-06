Brückensperrung, Ferienbeginn, Fanmarsch: Es wird voll in und um Hamburg

Der Beginn der Ferien in Niedersachsen und Bremen am Freitag bedeutet wieder volle Autobahnen in und um Hamburg. Die Sperrung der Köhlbrandbrücke und ein Fan-Walk zum Volksparkstadion tragen zudem nicht zur Entspannung der Verkehrslage bei.

Vom Reiseverkehr besonders betroffen sind laut ADAC vor allem die A1 und die A7. Der Grund dafür seien unter anderem die vielen Baustellen auf den beiden Nord-Süd-Verbindungen. Besonders voll wird es nach Angaben des Automobilclubs auf der A7 zwischen Hamburg und Hannover in den Bereichen Soltau und Garlstorf in beiden Richtungen sein. Grund dafür sind Fahrbahnerneuerungen in dem Bereich.

Auch im Elbtunnel und in den Ballungsräumen rund um Hamburg, Bremen, Hannover und Osnabrück kann es wieder voll werden. Der ADAC rät allen Urlaubern, in der Ferienzeit außerhalb der verkehrsreichen Tageszeiten zu fahren – also beispielsweise am Freitagvormittag oder samstags und sonntags jeweils sehr früh oder sehr spät.

Ferienbeginn in Niedersachsen: ADAC warnt vor Staus in Hamburg

Für längere Reisen empfiehlt der ADAC allen Urlaubern eine gründliche Vorbereitung. Neben einer Routenplanung sollte beim Auto auch der Zustand der Batterie, der Klimaanlage und der Reifendruck sowie der Ölstand geprüft werden. Bei Staus lohne sich eine Ausweichroute nach Angaben des Clubs erst ab einer Staulänge von zehn Kilometern.

Doch der Ferienverkehr ist nicht das einzige Verehrshindernis am Wochenende. Wegen Reparatur- und Wartungsarbeiten wird die Köhlbrandbrücke zwischen Breslauer Straße und Finkenwerder Straße in der Zeit von Freitag 22 Uhr bis Montag 5 Uhr gesperrt bleiben. Das werde laut Polizei höchstwahrscheinlich für Verkehrsbehinderungen sorgen. Eine entsprechende Umleitungsstrecke sei ausgeschildert.

EM 2024 in Hamburg: Fan-Walk der georgischen Fans

Zudem findet am Samstag um 15 Uhr im Volksparkstadion das EM-Spiel zwischen Georgien und Tschechien statt. Fans der georgischen Nationalmannschaft planen dafür einen sogenannten Fan-Walk, der zum Stadion führen soll. „Es wird daher zeitweise zu Straßensperrungen kommen“, so eine Polizeisprecherin.

Pendlern und Besuchern des EM-Spiels wird empfohlen, die Bahn zu nehmen beziehungsweise den Bereich mit dem Auto weiträumig zu umfahren. Die S-Bahn hat für das Turnier das Personal deutlich aufgestockt und damit auch die Zahl der Züge erhöht, um die Fan-Massen sicher und effizient transportieren zu können.

Zudem hat die Polizei ein Verkehrsinfo-Telefon eingerichtet, über das sich Bürger über die aktuelle Verkehrslage im Stadtgebiet informieren können. Dies steht unter der Tel. (040) 428-656565 von 10 bis 20 Uhr zur Verfügung. (dg)