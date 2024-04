Einsatz auf 71 Metern Höhe: Fensterputzer hängen am Fischmarkt fest

In der Großen Elbstraße (Altona) mussten am Dienstagmittag zwei Fensterputzer von der Feuerwehr gerettet werden. Die Feuerwehr rückte gegen 14 Uhr mit zwei Einsatzfahrzeugen und den Spezialisten der Höhenrettung an.

Die Abseilbühne der Reinigungskräfte blieb auf auf 71 Meter Höhe stecken. Glücklicherweise befanden sich die beiden Arbeiter jedoch nur einen Meter unter der Dachkante des 22-stöckigen Hauses. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Männer somit einfach aufs Dach ziehen. Beide Arbeiter blieben unverletzt.

Die Feuerwehr sicherte anschließend die Gondel der Arbeitsbühne. Um 15.22 Uhr wurde der Einsatz offiziell beendet.

Das könnte Sie auch interessieren: Rostocker Fan-Gewalt ohne Folgen? „Der Tenor ist: Hansa macht alles richtig“

Ursprünglich seien zwei Einsatzfahrzeuge mit insgesamt 25 Feuerwehrleuten aufgebrochen. Keines der beiden Fahrzeuge kam bei der Rettung zum Einsatz.