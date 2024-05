Seit mehreren Jahren wird am Feldstraßenbunker gearbeitet, im April sollte dann endlich das Hotel in dem Betonkoloss eröffnen. Doch kurz vorher wurde die Eröffnung verschoben. Jetzt steht ein neues Datum fest – und das steht schon kurz bevor. Doch auf den Zutritt zur Dachterrasse mit Mega-Blick über die Stadt müssen die Hamburger noch ein bisschen warten.

Seit mehreren Jahren wird am Feldstraßenbunker gearbeitet, im April sollte dann endlich das Hotel in dem Beton-Koloss eröffnen. Doch kurz vorher wurde die Eröffnung verschoben. Jetzt steht ein neues Datum fest – und das steht schon kurz bevor. Doch auf den Zutritt zur Dachterrasse mit Mega-Blick über die Stadt müssen die Hamburger noch ein bisschen warten.

Nach MOPO-Informationen wird das „Reverb by Hard Rock“-Hotel am 28. Mai eröffnen. Auf der Website sind die Zimmer ab diesem Datum buchbar. 324 Euro kostet die Übernachtung im Standard-Doppelzimmer für die erste Nacht. Im Laufe des Juni fallen die Preise dann auf 162 Euro.

Eröffnung des Hotels im Feldstraßenbunker noch vor Fußball-EM in Hamburg

Die Betreiber dürften darauf gedrängt haben, dass die Eröffnung noch vor der Fußball-Europameisterschaft stattfindet – schließlich ist das riesige Public-Viewing-Areal auf dem Heiligengeistfeld nur einen Steinwurf entfernt.

Zum Spiel Polen gegen die Niederlande sind allerdings schon keine Zimmer mehr buchbar. Nachdem die Idee für ein Fan-Camp auf der Horner Rennbahn geplatzt ist, dürften sich die holländischen Fans schnell nach Alternativen umgesehen haben.

Ein Musterzimmer im neuen Bunker-Hotel. Patrick Sun Ein Musterzimmer im neuen Bunker-Hotel

Am 28. Mai ist ein sogenanntes „Soft Opening“ des Hotels geplant – das bedeutet: Die Gäste sollten sich darauf einstellen, dass an manchen Stellen im Hotel noch Bauarbeiten stattfinden werden.

Wenige Wochen später sollen dann auch die Cafés und Restaurants im Bunker sowie die der Öffentlichkeit zugängliche Dachterrasse eröffnen. Von Anfang an war geplant, das „Karo & Paul by Frank Rosin“ und die anderen gastronomischen Angebote erst nach dem Hotel zu eröffnen.

So soll die Bar-Ebene des mehrstöckigen „Karo & Paul“ im Feldstraßen-Bunker aussehen. RIMC So soll die Bar-Ebene des mehrstöckigen „Karo & Paul“ im Feldstraßen-Bunker aussehen.

Gäste, die schon ein Zimmer für Ende April gebucht hatten, wurden nach MOPO-Informationen persönlich vom Hotel kontaktiert, um eine kostenlose Stornierung oder eine Verschiebung der Übernachtung zu organisieren.

Darum wurde die Eröffnung des Hotels im Bunker verschoben

Das Hamburger Wetter und die Widerborstigkeit des Trumms aus Stahlbeton am Rand des Heiligengeistfelds hatten dafür gesorgt, dass die Eröffnung Ende April verschoben werden musste. „Leider haben uns die Realität dieses enormen und umfangreichen Baus und die unplanbaren äußeren Einflüsse einen Strich durch die Planung gemacht“, ließen damals Bauherr Thomas Matzen und RIMC-CEO (Betreiber des Hotels) Marek N. Riegger ausrichten und verweisen auf „witterungsbedingte“ Verzögerungen.

Die Arbeiten am Feldstraßenbunker dauern schon mehrere Jahre. Der 38 Meter hohe Flakbunker an der Feldstraße war um fünf weitere Etagen erhöht worden. Dort bietet das „Reverb by Hard Rock Hotel“ dann 134 Zimmer mit Ausblick über die Hansestadt. Zudem gibt es eine Sport- und Konzerthalle. Außerdem ist Platz für einen Gedenk- und Informationsort rund um die Geschichte des Bunkers geschaffen worden. Die Betreiber versprachen in der Vergangenheit selbstbewusst: „Es wird ein Hotspot Hamburgs werden.“

Der Bunker hat vor allem als „grüner Bunker“ national und international Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Rund um den viereckigen Koloss ist ein sogenannter „Bergpfad“ gebaut und begrünt worden. Auch auf dem Dach gibt es einen großen, 1400 Quadratmeter großen Garten für alle. Die Dach- und Fassadenbegrünung des Weltkriegsgebäudes gilt als natürliche Klimaanlage.