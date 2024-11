Feinschmecker-Ranking: Hier gibt’s in Hamburg den besten Kaffee

Das Magazin „Der Feinschmecker“ hat nach monatelangem Vergleich die beste Rösterei und das beste Café für jedes deutsche Bundesland bestimmt. Dabei kristallisierten sich zwei große Trends heraus. Und die beste Hamburger Rösterei ist keine Unbekannte.

„Die Cafés und Röstereien haben unseren neuen Guide mit Spannung erwartet: Wer wird wieder gekürt und wer darf sich zum ersten Mal über das Feinschmecker-Gütesiegel freuen?“, so Kersten Wetenkamp von „Der Feinschmecker“. Für das Ranking seien 25 Tester des Magazins monatelang durch die Republik gereist und hätten Cafés und Röstereien getestet. Die 500 besten erscheinen in der aktuellen Ausgabe.

Ranking: Das ist die beste Rösterei Hamburgs

„In diesem Jahr sind uns bundesweit vor allem zwei Trends aufgefallen: Zum einen französisch inspirierte Backwaren wie Eclairs und Macarons; zum anderen der Siegeszug der Robusta-Kaffeebohne, die mit dem Klimawandel besser zurechtkommt als viele andere Bohnen und zum Klassiker für Barista- und Siebträgermaschinen wird“, so Wetenkamp.

Das könnte Sie auch interessieren: Kaffee-Sommelier erklärt die heißesten Trends – und gibt Tipps für zu Hause

Und welche ist nun die beste der besten Röstereien in Hamburg? Laut „Der Feinschmecker“ ist es das „Elbgold“ in der Lagerstraße (Sternschanze). Das beste Café ist demnach die Pâtisserie Johanna in Straße Am Sandtorkai (HafenCity). In Schleswig-Holstein wurden das Frieda Kaffee in Flensburg und das Palmenhaus-Café in Altenkrempe gekürt, in Mecklenburg-Vorpommern Kontor Scheele in Stralsund und das Café Glücklich in Wismar. (prei)