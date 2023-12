Immer nur essen und Filme gucken, das kann ein bisschen langweilig werden. Auch die Geschenke sind ausgepackt? Höchste Zeit für gemeinsame Unternehmungen. Wie gut, dass es in Hamburg auch an den Weihnachtsfeiertagen so viel zu unternehmen gibt. Eislaufen, Klettern, Schwimmen: Hier sind unsere Festtags-Favoriten.

Immer nur essen und Filme gucken, das kann ein bisschen langweilig werden. Auch die Geschenke sind ausgepackt? Höchste Zeit für gemeinsame Unternehmungen. Wie gut, dass es in Hamburg auch an den Weihnachtsfeiertagen so viel zu unternehmen gibt. Eislaufen, Klettern, Schwimmen: Hier sind unsere Festtags-Favoriten.

Magische Märchenwelt

Wenn es dunkel wird, verwandelt sich der Wildpark Schwarze Berge im Süden Hamburgs noch bis Mitte Januar donnerstags bis sonntags ab 17 Uhr in das magische Lichter-Wunderland Lumagica. Auf einem zwei Kilometer langen Rundweg wechseln sich leuchtende Riesen-Bären und Wildkatzen mit Rehen und Eichhörnchen ab. Märchenhaft!

Leuchtende Tierskulpturen: Lumagica im Wildpark Schwarze Berge. Wildpark Schwarze Berge Leuchtende Tierskulpturen: Lumagica im Wildpark Schwarze Berge.

Wildpark Schwarze Berge (Rosengarten) Do-So 17-22 Uhr, am 26.12., 17-22 Uhr geöffnet, Tickets: Erwachsene 19 Euro, Kinder bis 14 J. 15 Euro.

Klettern im Inselpark

Zum Klettern und Bouldern braucht niemand in die Berge zu fahren. Eine von Norddeutschlands schönsten und größten Kletterhallen, die „Nordwand“, lädt Hobby-Alpinisten im Wilhelmsburger Inselpark zum Ausprobieren der 320 Kletterrouten und 120 Boulder-Herausforderungen ein. Wer erstmal nur zuschauen möchte, beobachtet das Spektakel an den Kletterwänden vom Restaurant Refugium aus.

Nordwand, Am Inselpark 20 (Wilhelmsburg), am 25./26.12 von 10 bis 22 Uhr geöffnet, Tageskarte ab 8,50 Euro, Ermäßigung für Kinder und Jugendliche

Bouldern und Klettern: „Nordwand“ in Wilhelmsburg gehört zu den größten und besten Kletterhallen in Norddeutschland. dpa Bouldern und Klettern: „Nordwand“ in Wilhelmsburg gehört zu den größten und besten Kletterhallen in Norddeutschland.

Ab aufs Eis!

Wenigstens ein bisschen Winterfeeling verspricht ein Besuch der Eisarena in Planten un Blomen. Die denkmalgeschützte Open-Air-Eisbahn ist mit 4300 Quadratmetern Fläche eine der größten und schönsten in Europa.

Eisarena, Holstenwall 30 (Neustadt), am 25.12. von 12-22 Uhr, am 26.12. von 10-22 Uhr geöffnet, Kinder und Jugendliche bis 16 zahlen 11 Euro, ab 16 Jahren kostet das Ticket 13 Euro

Der Schein trügt

Ein Tunnel, der sich zu drehen scheint, ein Raum, in dem alles auf dem Kopf steht: Ein Besuch im Museum der Illusionen in der Lilienstraße 14-16 macht es schwer, zwischen Schein und Wirklichkeit zu unterscheiden. Ein großer Spaß für die ganze Familie, geöffnet täglich von 10 bis 19 Uhr.

Museum der Illusionen, Lilienstraße 14-16, Altstadt, geöffnet ab dem 26.12. täglich von 10 bis 19 Uhr, Tickets kosten 14 Euro für Erwachsene und 10 Euro für Kinder bis 17 Jahre

Im Museum der Illusionen steht scheinbar alles Kopf. Florian Quandt Im Museum der Illusionen steht scheinbar alles Kopf.

Das könnte Sie auch interessieren: Miniaturwunderland: Monaco eröffnet im April

Die Welt im Kleinformat

Hamburgs beliebteste Touristenattraktion präsentiert sich immer wieder mit neuen Highlights. Aktuell wird gerade an Monaco und der Provence gewerkelt, Zuschauen ist ausdrücklich erwünscht. Wer Wartezeiten im an 365 Tagen im Jahr geöffneten Miniaturwunderland in der Speicherstadt vermeiden möchte, bucht sein Ticket mit Zeitfenster am besten online.

MiWuLa (HafenCity), geöffnet am 25.12. (9.30-21 Uhr), 26.12. (8.30-22 Uhr), Tickets: Erwachsene 20 Euro, Kinder bis 15 J. 12,50 Euro

Alles neu: die Alsterschwimmhalle ist nach drei Jahren Bauzeit wieder geöffnet. dpa Alles neu: Die Alsterschwimmhalle ist nach drei Jahren Bauzeit wieder geöffnet.

Schwimm-Premiere

Nach drei Jahren Bauzeit ist aus der Alsterschwimmhalle Hamburgs größtes und modernstes Schwimmbad geworden. Sechs Becken, darunter eines mit einer 50-Meter-Bahn, laden zum Wasservergnügen und ein Saunabereich zum Aufwärmen ein. Das Beste: An den Feiertagen ist geöffnet.

Alsterschwimmhalle, Sechslingspforte 15 (Hohenfelde), geöffnet am 25.12./26.12. (10-22 Uhr), Tickets ab 7,50 für Erwachsene, Kinder und Jugendliche zahlen ab 1,90 bzw. 3,60 Euro.