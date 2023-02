Am Wochenende lief die Hotspot-Regelung in Hamburg aus. Damit ist die Maskenpflicht in Innenräumen sowie die Zugangsbeschränkung für Clubs entfallen – Grund zu feiern! Die MOPO sprach mit Betreiber:innen und einem Partygast über Samstagnacht und was anders war, als vor der Pandemie.

Lange Schlangen vor den Clubs, Masken, die die geschminkten Lippen verdecken, Sicherheitsabstände zwischen Feiernden – Bilder, die seit Samstagnacht der Vergangenheit angehören. Stattdessen wurde „oben ohne” getanzt, getrunken und offenbar auf den Sicherheitsabstand gepfiffen. „Eines haben die Leute in den letzten zwei Jahren auf jeden Fall nicht verlernt. Und das ist Drängeln“, sagt André von der Liedt zur MOPO.

Der 31-Jährige aus Hamm war Samstagnacht im „Noho“ auf der Reeperbahn und im „Halo“ in der Großen Freiheit. „Für mich war es etwas komisch, wieder so viele Menschen zu sehen, auch weil keine Distanz zu anderen gehalten wurde“, so von der Liedt. Ein Türsteher hätte ihm erzählt, es sei voller als sonst. „Es waren auch wirklich alle ohne Masken unterwegs, definitiv vom Gefühl her wie vor Corona“, sagt er. Dennoch habe er viel Spaß gehabt.