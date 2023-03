Hamburger Senatorin bekommt zum zweiten Mal Bestnote: Und zwar dafür

Katharina Fegebank ist Deutschlands beste Wissenschaftsministerin. Das finden zumindest Forscher:innen des Hochschulverbands und gaben der Arbeit der Grünen-Politikerin im bundesweiten Vergleich unter den Minister:innen die Bestnote.

Hamburgs Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) ist vom Deutschen Hochschulverband (DHV) zum zweiten Mal zur Wissenschaftsministerin des Jahres gewählt worden. Das gab der Hochschulverband am Donnerstag bekannt.

Hamburg: Fegebank ist Deutschlands beste Wissenschaftsministerin

An der Abstimmung für das Jahr 2022 nahmen 2388 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler teil. 2020 war Fegebank bereits einmal auf Platz eins gelandet. Die Preisverleihung findet bei der Gala der Deutschen Wissenschaft am 3. April in Berlin statt.

Fegebank zeigte sich erfreut über die Auszeichnung, die sie stellvertretend für den gesamten Hamburger Wissenschaftsstandort gerne annehme. Die Wissenschaftsgemeinschaft habe im vergangenen Jahr, das durch russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine geprägt war, gezeigt, wie groß der Zusammenhalt sei, sagte die Senatorin.

Sie sei stolz, dass die Wissenschaftsbrücke, die als Hamburger Initiative gemeinsam mit den anderen Bundesländern gestartet worden sei, zu einer gesamtdeutschen Brücke geworden sei. „Das war und ist ein starkes Zeichen der Solidarität und Unterstützung.“ (dpa/mp)