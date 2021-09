So viel geben Hamburgs Parteien für den Wahlkampf aus

Die Hamburger Parteien haben für den Bundestagswahlkampf Hunderttausende Euro ausgegeben. Wer am tiefsten in die Tasche gegriffen hat – und wer lieber nicht über Geld reden will.

Allein der SPD-Landesverband hat laut einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter den aussichtsreichen Parteien ein Budget von 200.000 Euro, um Hamburgs Ex-Bürgermeister und Bundesfinanzminister Olaf Scholz in seinem Kampf ums Kanzleramt und die eigenen Hamburger Kandidaten zu unterstützen.

Hamburg: Das Wahlkampfbudget der Parteien

Die Freien Demokraten planen mit 160.000 Euro. Die Hamburger Grünen wenden für den Wahlkampf ihrer Bewerber rund um Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock den Angaben zufolge rund 100.000 Euro auf. Das Wahlkampfbudget der Linken liegt bei nur 25.000 Euro.

Bei der CDU wollte man keine Zahlen nennen, da der Wahlkampf größtenteils auf Bundesebene organisiert worden sei, wie ein Sprecher sagte. „Zudem haben alle sechs Hamburger Wahlkreise eigene Budgets.“ Die AfD reagierte gar nicht auf die Anfrage. (sd/dpa)