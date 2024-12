Fast sechs Wochen! Straße in Hamburgs Norden wird zur Einbahnstraße

Das Stromnetz in Poppenbüttel wird modernisiert, im Januar startet die erste von vier Bauphasen. Die Harksheider Straße wird für Autofahrer deshalb in Richtung Norden zur Einbahnstraße – und das bis März.

Die Arbeiten beginnen am 6. Januar 2025 im nördlichen Abschnitt der Harksheider Straße. Dort werden erstmals 110-kV-Leitungen verlegt, die den Transport großer Energiemengen ermöglichen – so soll der wachsende Strombedarf der steigenden Anzahl an Besitzern von E-Autos und Wärmepumpen sichergestellt werden, heißt es von der „Hamburger Energienetze GmbH“.

Die Umbauarbeiten sollen in vier Bauabschnitten durchgeführt werden.

Während Autofahrer sich auf Einschränkungen einstellen müssen, bleiben Rad- und Fußgängerwege offen. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis zum 14. März gehen.

Arbeiten dauern bis Ende 2025

Auch für Fahrgäste der Linien 178 und X27 gibt es Änderungen, die Busse werden während der Bauphase umgeleitet.

Ab März 2025 geht es mit der zweiten Bauphase weiter. Dann wird zwischen Kupferteichweg und Poppenbütteler Bogen gearbeitet. Alle Arbeiten sollen bis Ende 2025 abgeschlossen sein. (apa)