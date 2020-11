Fans müssen warten: Beliebte Burger-Kette will nach Hamburg – doch es gibt Probleme

Seit fast einem Jahr warten Fans der beliebten US-Burger-Kette „Five Guys“ vergeblich auf einen Ableger in Hamburg. Den sollte es nämlich längst geben. Das Problem: das Coronavirus legte Verhandlungen lahm.

„Wir haben vier Monate verloren“, sagt Jörg Gilcher, Deutschland-Chef von „Five Guys“, zur MOPO. Eigentlich gab es schon einen Standort im Bereich Jungfernstieg/Gänsemarkt, doch dann kam Corona dazwischen.

Hamburg: Verhandlungen um „Five Guys“-Filiale lahmgelegt

Konkrete Verhandlungen mit einem Vermieter mussten wegen der Pandemie abgebrochen werden, so Gilcher.

Jörg Gilcher, Deutschland-Chef der US-Kette „Five Guys“. Five Guys Foto:

„Mittlerweile haben wir die Verhandlungen aber wieder aufgenommen.“

Fans der US-Kette müssen sich also noch gedulden. Aber: Langfristig sind weitere Filialen in Hamburg geplant. Elf „Five Guys“-Filialen gibt es über ganz Deutschland verteilt, der Fokus lag bisher im Ruhrpott. Die einzige Filiale im Norden finden Burger-Fans bisher nur in Neumünster.