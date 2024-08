Falscher Handwerker raubt Seniorin aus – Polizei sucht Zeugen

Am frühen Sonntagabend steht plötzlich ein Mann vor ihrer Tür – scheinbar ein Handwerker. Er komme wegen eines Wasserrohrbruchs, der dringend repariert werden muss. Die 73-Jährige lässt ihn in ihre Wohnung in Hamburg-Neustadt. Ein fataler Fehler.

Denn der Mann ist gar kein Handwerker. Er hat es auf ihre Wertgegenstände abgesehen und bittet die Seniorin, im Nebenzimmer die Heizkörper zu kontrollieren. Als die Frau zurückkehrt, sieht sie noch, wie der Täter ihre Handtasche durchwühlt und konfrontiert ihn kurzerhand.

Polizei sucht flüchtigen Täter mit Hilfe von Zeugen

Der Täter flüchtet mitsamt der Handtasche und schubst die Seniorin auf dem Weg. Sie geht zu Boden, bleibt aber unverletzt. Der Mann verschwindet spurlos, auch nach einer Suchaktion mit mehreren Streifenwagen.

Die Polizei fahndet jetzt nach dem Täter. Der Mann soll etwa 40 Jahre alt und um die 1,80 Meter groß sein. Er hat helle, glatte Haare und trug eine schwarze Jogginghose mit orangenem T-Shirt. Hinweise werden unter (040) 4286-56789 entgegengenommen. (zc)