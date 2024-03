Falsch getankt – und dann das Benzin einfach in die Hecke gekippt

Erst Missgeschick, dann Umwelt-Sünde? Ein 44-Jähriger soll Kraftstoff in einer Hecke entsorgt haben nachdem er einen Fehler beim Tanken gemacht hatte. Jetzt steht er in Hamburg vor Gericht.

Eigentlich wollte er am Abend des 4. Mai 2022 nur sein Auto tanken – am Ende kippte er womöglich einen halben Liter Kraftstoff auf dem Gelände einer Tankstelle in der Schimmelmannstraße in eine Hecke.

Superbenzin statt Diesel getankt

Zuvor soll der 44-Jährige sein Dieselauto versehentlich mit Superbenzin betankt haben. Als er seinen Fehler bemerkt hatte, habe H. das Gemisch mit einem Schlauch aus dem Tank abgesaugt und in zwei Kanister abgefüllt. Anschließend soll er den Kraftstoff in die Hecke gekippt haben. Etwa 30 Liter Bodenwasser wurden durch die Tat verunreinigt.

H. erhielt daraufhin einen Strafbefehl über eine Geldstrafe von 40 Tagessätzen. Der Vorwurf: Bodenverunreinigung. Doch H. wendete sich gegen den Strafbefehl und so findet am Donnerstag ab 10.30 Uhr der Prozess gegen ihn im Amtsgericht Wandsbek statt. (mp)