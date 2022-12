Das „Hard Rock Café“ an den Landungsbrücken ist am Dienstagmittag gut gefüllt. Fotografen und Journalisten warten geduldig auf Joachim Witt und Nachwuchssänger Eros Atomus. Das Gesangs-Talent gilt als Hoffnungsträger für den diesjährigen ESC. Doch die Bühne bleibt vorerst leer. Nach rund einer halben Stunde die Nachricht: Es gab eine Fahrstuhl-Panne.

Eine generationsübergreifende Kombination: Am Dienstagmittag standen ein Hamburger Urgestein und ein junger Newcomer gemeinsam auf der Bühne im „Hard Rock Café“ auf St. Pauli. Joachim Witt (73), bekannt durch seinen Song „Goldener Reiter“, und der mögliche „Eurovision Song Contest“ (ESC)-Kandidat Eros Atomus (21) stellten ihre neuen Songs vor und feierten gleichzeitig den Geburtstag des 73-jährigen Sängers. Zu Beginn ließen sie jedoch erstmal lange auf sich warten.

Das „Hard Rock Café“ an den Landungsbrücken ist am Dienstagmittag gut gefüllt. Fotografen und Journalisten warten geduldig auf Joachim Witt und Nachwuchssänger Eros Atomus. Das Gesangs-Talent gilt als Hoffnungsträger für den diesjährigen ESC. Doch die Bühne bleibt vorerst leer. Nach rund einer halben Stunde die Nachricht: Es gab eine Fahrstuhl-Panne.

Hamburg: Joachim Witt mit Eros Atomus auf der Bühne im „Hard Rock Café“

Die Künstler stecken im Fahrstuhl fest. Nach einer Dreiviertelstunde können sie endlich befreit werden. Dann geht es los. Die beiden Sänger betreten die Bühne. Zunächst wird ein Ständchen für das Geburtstagskind gesungen. „Happy Birthday to you“ singt das Publikum aus allen Ecken des Cafés. Doch nicht nur Witts Geburtstag ist das besondere an diesem Tag. Der Hamburger präsentiert zwei Songs seines neuen Albums „Rübezahls Reise“, das am 25. Februar erscheinen wird.

Der Sound ist düster, die Stimme rau. Bereits seit den 70er Jahren steht Witt auf der Bühne und begeistert mit seiner Musik. Am Ende des Auftritts wird es nostalgisch: Gemeinsam mit dem Newcomer Eros Atomus performt Witt seinen 40 Jahre alten Hit „Goldener Reiter“. Das Publikum singt mit. „Ich bin froh, dass ich noch lebendig auf der Bühne stehe“, sagt Witt nach seinem Auftritt.

Wahl-Hamburger Eros Atomus gilt als Favorit

Und der 21-Jährige, der das Hamburger Urgestein auf der Gitarre begleitet und den Refrain mitsingt? Der Wahl-Hamburger Eros Atomus steht freudestrahlend neben Witt auf der Bühne und schaut ihn mit großen Augen und einem breiten Lächeln an. Der junge Mann mit dem wohlklingenden Vornamen hat kinnlanges Haar, trägt eine Jeansjacke und dunkle Kleidung. Während er singt, spielt er auf seiner Gitarre. „It’s great to be alive“ heißt der Popsong des Newcomers, mit dem er am liebsten beim ESC 2022 antreten würde. Und das könnte sogar klappen, denn Atomus gilt als Favorit für den Vorentscheid, bei dem nach einem Online-Voting ab dem 28. Februar dann am 4. März in Berlin sechs Finalisten um das begehrte ESC-Ticket kämpfen werden.

Der junge Hamburger Eros Atomus möchte beim ESC 2022 in Italien für Deutschland antreten.

Mit seinem Lächeln und der sympathischen Art hat er sicherlich schon mal die weiblichen Zuschauer auf seiner Seite. Ob das vielleicht dabei hilft, um am 14. Mai beim ESC im italienischen Turin für Deutschland antreten zu dürfen, wird sich zeigen.