Fahrrad-Reparatur To Go: Finnisches Unternehmen macht Hamburger froh

Wegen Corona steigen immer mehr Menschen auf die Alternative Fahrrad um – in Hamburg kam es zwischenzeitlich gar zu einem „Boom“ in den Fahrradläden. Doch was oft gefahren wird, geht auch mal kaputt. Die Nachfrage nach Reparatur und Wartung steigt deshalb ebenfalls deutlich an. Ein Unternehmen aus Finnland möchte dafür eine Lösung in der Hansestadt anbieten.

Seit einem Jahr gibt es in Hamburg „Yeply“, ein mobiler Reparatur- und Wartungsservice aus Finnland, der besonders jetzt während der Coronakrise mit seiner Flexibilität punkten möchte. Aktuell gebe es eine sehr hohe Auslastung bei den Fahrradhändlern in der Hansestadt, so Yeply, nicht nur beim Kauf sondern auch in Bezug auf Wartung und Reparatur.

Yeply in Hamburg: Mobile Fahrradreparatur und Wartung

„Wir haben unsere Flotte in Hamburg aufgestockt und noch ausreichend Kapazitäten frei“, erzählt Gründer Antti Känsälä. Kunden könnten auf der Website einen Termin für die Reparatur ihres Fahrrads ausmachen, Yeply würde dann mit einem Van in ihre Nähe kommen.

Im Van von Yeply sind Reparaturplätze für zwei Fahrräder. Florian Quandt Foto:

„Jeder Van verfügt über zwei Reparatur-Arbeitsplätze, ein Dritter kann bei Bedarf direkt vor dem Sprinter aufgebaut werden“, fährt Känsälä fort. So könnten mehrere Räder gleichzeitig gewartet werden.

In Hamburg kümmern sich aktuell 15 Fahrradmechaniker um anfallende Wartungen und Reparaturen. „Das Besondere sind unsere Öffnungszeiten“, erzählt Patrick Phillips (26), Country-Manager Germany der MOPO. „Wir arbeiten von 16 Uhr bis Open End und in 99 Prozent aller Fälle bekommt der Kunde sein Fahrrad noch am selben Tag wieder.“

Yeply wurde im Frühjahr 2016 von den Finnen Tommi Särkkinen und Antti Känsälä gegründet, seit einem Jahr sind die Vans auch in Hamburg unterwegs. Das Ziel der mobilen Fahrrad-Reparatur sei unter anderem gewesen, die Regelmäßigkeit einer Inspektion auch für Fahrräder mehr zu etablieren. (aba)