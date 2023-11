„Fünf Minuten Wartezeit“ steht auf der Anzeige am S-Bahngleis, doch die Bahn fährt schon ein. Oder die Anzeige in der Bahn selbst fällt aus - statt die nächste Haltestelle anzukündigen, bleibt das Display grau. Gefühlt noch schlimmer: Bus oder Bahn kommen später als gedacht, denn auch bei den Bussen stimmen die angezeigten Wartezeiten an den Haltestellen nicht oder Ziel-Anzeigen sind gestört. Vielen Hamburgern fällt auf, dass bei den Anzeigen beim HVV derzeit nicht alles rund läuft. Die MOPO hakte nach, woran das liegt.

Eigentlich muss man in Hamburg nur auf die digitalen Anzeigen am Bahnsteig schauen, um zu wissen, wie lange man auf die nächste Bahn warten muss und wohin sie fährt. Doch in letzter Zeit scheinen diese immer wieder verrückt zu spielen. Statt der nächsten S-Bahn zeigte die Anzeige am S-Bahnhof Holstenstraße in den vergangenen zwei Wochen mehrfach nur den Schriftzug „Siehe Aushang” an – und der war auch noch runtergerutscht. Bei den Fahrgästen herrscht Verwirrung. Wann kommt die nächste Bahn denn nun?

HVV-Chaos: Probleme mit Funknetz

Auch bei den Bussen stimmten die Wartezeiten an den Haltestellen teilweise nicht. Die MOPO fragte bei der Hochbahn nach dem Grund: Bei den Bussen gab es in den vergangenen Tagen wiederkehrende Netzausfälle, erklärt eine Sprecherin der MOPO. Normalerweise geben die Busse über GPS und Funk ihre Positionen weiter, sodass die Anzeigen in Echtzeit laufen können. Die Systeme seien allerdings mehrfach gestört gewesen – ähnlich wie bei einem Funkloch beim Handy. In solchen Fällen werden an den Haltestellen die Ankunftszeiten der Busse nach Fahrplan angezeigt. Doch die stimmen eben nicht immer.

Normalerweise sind Störungen dieser Art schnell wieder behoben, erklärt die Sprecherin. In manchen Fällen (wie am vergangenen Dienstag) muss das System aber neugestartet werden, was zu vorübergehenden Ausfällen führe. Woran die Störungen lagen, ist unklar.

S-Bahn Hamburg: Anzeiger an der Holstenstraße defekt

Und bei der S-Bahn? Auch da stecken laut Bahnsprecher Neustarts der Anzeiger dahinter, aber aus einem anderen Grund: In den vergangenen zwei Wochen sei ein Softwareupdate an den Stationen der S-Bahn aufgespielt worden. „Dieses Update ist Teil der technischen Vorbereitungen auf den Start des neuen S-Bahn-Netzes am 10. Dezember”, sagt er der MOPO. Systematische Probleme mit den Minutenanzeigen gebe es jedoch nicht.

Dazu kam ein weiteres Problem: An der Station Holstenstraße sei der Anzeiger wegen eines Kabelschadens defekt. „Der Defekt ist bekannt und wird schnellstmöglich behoben werden.”