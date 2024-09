Sedat Kaya ist sauer – und er ist damit nicht alleine. Seit fast einem Monat hängt bei ihm im Hausflur ein Aushang des Vermieters Vonovia: Im Wasser gebe es eine „extrem hohe“ Konzentration von Legionellen. Und jetzt? Viele Mieter sind verunsichert und wissen nicht, was sie tun sollen. Tatsächlich ist das nicht das erste Mal, dass in diesem Bereich des Kattowitzer Wegs in Dulsberg die Bakterien auftauchen. Sogar hamburgweit stieg die Zahl der dadurch verursachten Krankheit zuletzt stark an.