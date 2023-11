Croissant, Rührei und Kaffee genießen – und dabei gesellig beisammen sitzen. Nicht nur am Wochenende gönnen sich Hamburger hin und wieder ein Frühstück im Lokal. Doch wo schmeckt es in der Hansestadt am besten? Die Experten des Gourmet-Magazins „Falstaff“ haben in einem Ranking ihre Favoriten verraten – vom klassischen Frühstücksbuffet bis zum gemütlichen Brunch.

„Herzstück“

Große Auswahl: das Frühstück im Café „Herzstück“ in Eimsbüttel Herzstück Große Auswahl: das Frühstück im Café „Herzstück“ in Eimsbüttel

Das Lokal an der Osterstraße verspricht viel Hausgemachtes – vom gerösteten Granola bis zum herzhaften Stullenbelag. Die Tester loben: „Modernes Restaurant mit umfangreicher Frühstückskarte. Regionale Produkte von ausgesuchten Höfen. Neben Früchtebowls, Eierspeisen und belegten Broten gibt es eine tolle Auswahl an frischen Säften und Smoothies.“ Auch glutenfreie Speisen und Angebote für Vegetarier und Veganer stehen auf der Karte.

Osterstraße 10 (Eimsbüttel), Frühstück Mo-Fr 9-11.45, Sa und So 9-15 Uhr, Tel. (040) 491 73 55

„Steff‘s Wild Roots“

Perfekt für Langschläfer: Hier gibt es bis nachmittags Frühstück. „Niedliches, hundefreundliches Café im Boho-Stil“, so die Experten. „Besonders lecker sind die Eierspeisen, die mit verschiedenen Toppings serviert werden, und die hausgemachten Waffeln.“ Außerdem stehen Grilled Sandwiches, Bowls und Stullen mit Avocado oder Hummus und Falafel auf der Karte. Die Waffeln kommen mit Banane und Schoko oder mit Frischkäse, Blaubeeren und Karamell auf den Tisch. Dazu gibt es Kaffee-Spezialitäten – vom Cappuccino bis zum Kurkuma-Latte.

Hofweg 13 (Uhlenhorst), Mo-Fr 9-16 Uhr, Sa und So 10-15 Uhr, Tel. (0173) 362 10 34

„Die Villa“

„Die Villa“ in Volksdorf: Das Wiener Kaffeehaus liegt in denkmalgeschützten Räumlichkeiten. Anke Geffers „Die Villa“ in Volksdorf: Das Wiener Kaffeehaus liegt in denkmalgeschützten Räumlichkeiten.

Das Wiener Kaffeehaus liegt in einer denkmalgeschützten Villa, mit Wintergarten und Bibliothek. Von Dienstag bis Samstag gibt es hier verschiedene Frühstücke à la carte. Es gibt unter anderem hausgemachtes Bircher Müsli mit frischen Früchten, Rührei oder Käse-Spezialitäten mit Feigen-Senfsoße. Auch glutenfreie Brötchen stehen auf der Karte. Sonntags gibt es ein Brunch-Buffet mit Salatvariationen, Würstchen und Lachs. „Konditoren produzieren täglich Kuchen- und Tortenspezialitäten“, schreiben die „Falstaff“-Experten.

Im Alten Dorfe 28 (Volksdorf), Di-Fr 10-12 Uhr, Sa 10-13, So 10-13.30 Uhr, Tel. (040) 603 25 58

„Café Paris“

„Gehobenes Café auf zwei Etagen mit französischer Küche im Jugendstildekor und großer Frühstückskarte“, so die Tester. Neben warmem Croissant mit Schinken und Käse steht auch ein „Croque Monsieur“ – Toast mit Schinken, Crème fraîche und Käse überbacken – auf der Karte. Es gibt aber auch italienisches, marokkanisches und amerikanisches Frühstück sowie eines für Vegetarier.

Rathausstraße 4 (Hamburg-Altstadt), Mo-Fr 9-11.30 Uhr, Sa 9-15.30 Uhr, So 9.30-15.30 Uhr,

Tel. (040) 32 52 77 77

„Café Reinhardt“

Im „Café Reinhardt“ loben die Experten auch den „schönen Innenbereich“. Café Reinhardt Im „Café Reinhardt“ loben die Experten auch den „schönen Innenbereich“.

Ein ganztägiges Frühstücksangebot gibt es auch in diesem Café, das gleichzeitig Bäckerei und Konditorei ist. Die Experten loben den „frischen Kuchen, die Brötchen und vor allem die selbstgemachten Franzbrötchen“ und den „schönen Innenbereich mit offenem Kamin und großer Terrasse“. Zu frischen Brötchen und frischem Brot aus der eigenen Backstube gibt es hausgemachte Marmelade und eine gemischte Aufschnitt- und Käseauswahl. Für Veganer stehen Brötchen mit gebratenem Gemüse, Obst und veganem Aufstrich auf der Karte.

Poppenbüttler Hauptstraße 37 (Poppenbüttel), Mo-So 9-18 Uhr, Tel. (040) 602 37 04

„Mit Herz und Zucker“

Auch dieses Frühstückscafé in Hohenfelde hat eine hauseigene Backstube – alle Backwaren und Aufstriche werden dort hergestellt. Die Experten schätzen vor allem „den hausgemachten Kuchen“ und die „Pancakes, die mit hausgemachtem Apfel-Zimt-Kompott, Vanillequark, Früchten, gerösteten Pekannüssen und Ahornsirup getoppt sind“. Außerdem gibt es Stullen und Eierspeisen.

Lübecker Straße 29 (Hohenfelde), Mo-So 9-15 Uhr, Tel. (0176) 34 64 55 01

„Le Parisien“

„Ein Stück Paris im Herzen von Hamburg“ lautet hier das Motto. „Falstaff“ hebt das gemütliche Ambiente des französischen Cafés in Winterhude hervor. „In der Vitrine finden sich frische Baguettes, Croissants, Pain au Chocolat, Macarons, Eclairs und kleine Tartes.“ Außerdem stehen auf der Speisekarte frische Pancakes.

Dorotheenstraße 36 (Winterhude), Di-So 8-18 Uhr

Café „Gnosa“

Das Café „Gnosa“ ist ein überregional bekannter schwul-lesbischer Treffpunkt. Anke Geffers Das Café „Gnosa“ ist ein überregional bekannter schwul-lesbischer Treffpunkt.

Frühstück bis 16 Uhr – diesen Service bietet das Lokal in St. Georg schon seit den 80er Jahren an. Es gibt zum Beispiel das „Nordische Frühstück“ mit Räucherlachs, Hering und Schwarzbrot, außerdem frische, hausgemachte Kuchen und Quiches. „Im Sommer ist die Straßenterrasse ein Highlight“, so die Tester.

Lange Reihe 93 (St. Georg), täglich 10-16 Uhr, Tel. (040) 24 30 34

„La Caffètteria“

Auch in diesem Café mit italienischer Kaffeehauskultur gibt es Frühstück bis 16 Uhr. Mit dabei: selbstgemachte Kuchen, Gebäck und Marmeladen. „Neben dem À-la-carte-Spätaufsteher-Frühstück gibt es auch ein Champagner-Frühstück für zwei Personen“, so „Falstaff“. Zu letzterem gehören unter anderem Räucherlachs mit Sahnemeerrettich und Nordseekrabbensalat. „Viele Speisen sind auch glutenfrei und laktosefrei erhältlich.“

Abendrothsweg 54 (Hoheluft-Ost), täglich 10-16 Uhr, Tel. (040) 46 77 75 33

„Café Klatsch“

Hier stellen die Gäste sich ihr Frühstück auf der Speisekarte ganz individuell zusammen. Zur Auswahl stehen neben Brötchen, Croissants, Käse und Wurst auch vegetarische Pasteten, Müsli mit Obst und Joghurt, Eierspeisen, Tee und verschiedenste Kaffeespezialitäten. Die Tester loben: „Ein uriges Café im Karoviertel mit hausgemachten Kuchen und umfangreicher Frühstückskarte. Vom hausgemachten Farmersalat mit leckeren Bio-Rühreiern und gegrillten Tomaten bis hin zu köstlichen Avocado-Bio-Broten. Frühstück all day long.“

Glashüttenstraße 17 (St. Pauli), Di Ruhetag, Mi-Mo 10-18 Uhr, Tel. (040) 439 04 43