Weihnachten und Silvester wird bei vielen Hamburgern geschlemmt. Leckere Speisen, feinste Desserts und natürlich richtig guter Wein gehören häufig dazu. Doch wie finde ich die passende Rebe für die Festtage? Fünf Weinladen-Inhaber aus Hamburg stellen ihre liebsten Rot- und Weißweine vor. Von würzig bis fruchtig – da ist für jedes Gericht das Passende dabei. Und das Beste: Alle Händler haben auch noch an Heiligabend geöffnet!

Stephanie Döring (39), Weinladen St. Pauli

Rotwein: Juno Magnum

Jahrgang: 2019

Weingut: Tenuta Trerose (Italien)

Rebsorten: Cabernet Sauvignon, Sangiovese

Preis: 22 Euro (1,5 Liter)

„Juno ist ein Sangiovese wie aus dem Bilderbuch. Würzig, frisch, mit feinen Noten von Veilchen, Aromen von dunklen Beeren, etwas Süßholz und Tabak. Es ist der ganze Stolz des italienischen Starwinzers Andrea Lonardi, der diesen toskanischen Klassiker gemacht hat. Das Etikett ist ein Artwork des Hamburger Künstlers Björn Holzweg.“

Weißwein: Mehling Grauburgunder trocken

Jahrgang: 2021

Weingut: Bio-Wein vom Gut Mehling (Rheinland-Pfalz)

Rebsorte: Grauburgunder

Preis: 9,50 Euro (0,75 Liter)

„Ein Schluck für Schluck überraschender Grauburgunder mit schönem Schmelz. Mineralisch und voller weicher Fruchtaromen wie Williams-Christ Birnen, die mit nussigen Noten spielen – dieser Wein ist ebenso tief wie frisch. Um es poetisch zu formulieren: Ein ,frischer Sommerregen auf weichem Waldboden‘“.

Paul-Roosen-Straße 29 (St. Pauli), Di-Fr 14-22 Uhr, Sa 12-22 Uhr, Heiligabend 10-15 Uhr, www.weinladen.de

Torge Thies (57), Die Weingaleristen

Rotwein: Corbiere „A“, D‘Auris

Jahrgang: 2017

Weingut: Chateau Auris, Weinbaugebiet AOP Corbiere (Südfrankreich)

Rebsorten: Syrah und Grenache

Preis: 15,90 Euro (0,75 L)

„Ich kenne die Winzerin Laetitia Durand schon seit Jahren und bin begeistert von der Qualität der Weine. Und auch Robert Parker – der amerikanische Weinpapst – hat ihre Weine hoch bewertet. Dieser Wein wird für über ein Jahr im Holzfass ausgebaut – dies verleiht ihm diese großartige Struktur von Röstaromen, dunklen Waldbeeren und einem Hauch Eukalyptus und Gerbstoffen. Er passt zu Wildgerichten und auch zum Rinderfilet, klassisch auch zum Fondue. Als Vegetarier sollten die Speisen etwas kräftiger sein, so zum Beispiel Tofu mit etwas Knoblauch, Chili und Honig angebraten.“

Weißwein: Blanc de Blanc

Jahrgang: 2020

Weingut: Hannes Haiden aus Österreich/Burgenland

Rebsorten: Chardonnay, Weißburgunder und Sauvignon Blanc

Preis: 15,90 Euro (0,75 L Liter)

„20 Prozent des Weines reiften für sieben Monate in Burgunder-Fässern – das gibt ihm seine Fülle. Der Wein ist fruchtig, mineralisch mit angenehmer Säure und feiner Cremigkeit. Die Mischung aus Chardonnay, Weißburgunder und Sauvignon Blanc ist eine hervorragende Kombination. Der Wein passt gut zu Fischgerichten und Meeresfrüchten wie Lachs, Dorade und Krabben – ist aber auch ein guter Begleiter zu Hühnchen oder Pute mit einer leicht cremigen Soße. Oder klassisch zu Raclette und Fondue.“

Kohlhöfen 14 (Neustadt), Mo-Fr 12-20 Uhr, Sa 12-18 Uhr, Heiligabend 10-14 Uhr, Tel. (040) 35 71 84 77, www.die-weingaleristen.de

Christoph von Have (53), Weinkellerei Heinr. von Have

Rotwein: Rotspon aus Hamburg

Jahrgang: 2020

Weingut: Cheval Quancard (Bordeaux/Frankreich)

Rebsorte: Merlot, Cabernet Sauvignon

Preis: 12,95 Euro (0,75 L)

„Wir sind die älteste familiengeführte Weinkellerei Hamburgs. Bei uns werden Rotweine auf dem eigenen klassischen hanseatischen Weinspeicher gelagert, wo sie langsam ihre volle Reife entwickeln. Der Hamburger Senat hat uns gebeten, die Tradition des Rotspon aus Hamburg wieder aufzunehmen. Daher ziert die Flasche auch das Wappen der Hansestadt. Der Wein dafür stammt aus Frankreich, bei uns reift er zu Ende. Er schmeckt nach Heidelbeeren, Dörrpflaumen und Dörrobst – mit den fruchtigen Noten vollreifer Merlot-Trauben. Ein gefälliger Wein, ideal zu gebratenem Geflügel wie Ente oder Gans, Kalbsbraten, Roastbeef oder Weichkäse.“

Weißwein: Klumpp Grauburgunder trocken

Jahrgang: 2021

Weingut: Klumpp aus Bruchsal (Baden-Württemberg)

Rebsorte: Grauburgunder

Preis: 11,95 Euro (0,75 L)

„Durch zu viel Frucht und zu wenig Säure wirken manche deutschen Grauburgunder im Mund geradezu lahm. Das ist bei diesem Exemplar nicht so! Der Bio-Wein überzeugt mit fruchtigen Anklängen von Pfirsich und Honigmelone. Da der Wein für einige Monate in Fässern aus französischer Eiche ausgebaut wird, kommen geschmacklich auch Haselnuss und Limone dazu. Dieser Wein schmeckt zu Geflügel, Schwein, hellen Braten, Tapas und Snacks oder einfach zum Käse. Aber auch zum klassischen Weihnachts-Karpfen.“

Sachsentor 32 (Bergedorf), Mo-Fr 10-19 Uhr, Sa 10-16 Uhr, Heiligabend 10-14 Uhr, Tel. (040) 72 540 10, www.vonhave.de

Anette Wabnitz (51), Weynstock

Rotwein: L‘Atelier Crocus

Jahrgang: 2020

Weingut: Paul Hobbs & Bertrand Vigouroux, Cahors (Frankreich)

Rebsorte: Malbec

Preis: 19,50 Euro (0,75 L)

„Das geniale Winzerduo hat sich der Wiederentdeckung des Malbec verschrieben und feiert damit große Erfolge. Dieser Wein duftet verführerisch fruchtig, untermalt von reichen Gewürzen und roten Waldbeernoten. Ein Wein mit Struktur und Eleganz, der wunderbar zu den Festtagen passt. Zu geschmortem Rotweingemüse oder Wildgerichten einfach ideal.“

Weißwein: Grüner Veltliner Reserve Privatfüllung Gudrun

Jahrgang: 2018

Weingut: Dockner, Kremstal (Niederösterreich)

Rebsorte: Grüner Veltliner

Preis: 22 Euro (0,75 L)

„Dies ist ein Grüner Veltliner der Extraklasse: Er wurde aus alten Reben traditionell im Holzfass ausgebaut und ist wunderbar ausbalanciert. Reife gelbe Frucht, intensiv mit Schmelz und Würze, lang anhaltend. Die perfekte Ergänzung zu feiner Pasta oder im Ofen gegartem Lachs.“

Bahrenfelder Straße 75 (Ottensen), Di-Fr 10.30-19.30 Uhr, Sa 10.30-18 Uhr, Heiligabend 10-14 Uhr, Tel. (040) 39 84 43, www.weynstock.de

Christian Zschemisch (63), Wein und fein

Rotwein: Cabernet Cortis, trocken

Jahrgang: 2021

Weingut: Tobias Rickes (Nahe, Rheinland-Pfalz)

Rebsorte: Cabernet Cortis

Preis: 15,90 Euro (0,75 Liter)

„Ein kräftiger Rotwein aus dem Holzfass – mit Aromen von reifen, dunklen Früchten. Er hat eine runde Gerbstoffstruktur. Deshalb ist er etwas herber und holziger im Geschmack. Der Cabernet hat eine sehr pfeffrige und dunkle Würze. Er passt toll zu Wild, Rind, Gans und Ente.“

Weißwein: Weißer Lagler, trocken

Jahrgang: 2021

Weingut: Sturm (Rheinland-Pfalz)

Rebsorte: Weißer Lagler (historische Rebsorte)

Preis: 16,60 Euro (0,75 Liter)

„Dieser Wein besteht aus einer ganz alten, historischen Rebsorte, die nur im Weingut Sturm verarbeitet wird. Er ist wirklich etwas Außergewöhnliches und in Hamburg nur bei uns zu bekommen. Der Lagler ist ein fruchtiger Wein und hat einen geringen Anteil an Säure. Er ist sehr angenehm am Gaumen und hat eine leichte Grüne-Apfel-Note. Zu Fisch, Raclette, Käse-Fondue oder Hühnchen passt er ganz hervorragend.“

Seumestraße 44 (Eilbek), Do + Fr 14-18 Uhr, Sa 12-14 Uhr, Heiligabend 10-12 Uhr, Tel. (0171) 44 682 87, www.wein-und-fein-daheim.de