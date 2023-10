Von der kleinen Lampe bis zum großen Schiff fürs Bühnenbild: Im Fundus der Hanseatischen Materialverwaltung (HMV) im Oberhafen gibt es an jeder Ecke neue Schätze zu entdecken. Doch Anfang des Jahres wurde bekannt, dass eine aufwändige Sanierung des Gebäudes an der Stockmeyerstraße die HVM in Existenznot bringt. Wie die MOPO exklusiv erfuhr, steigt jetzt die Hoffnung auf Rettung.