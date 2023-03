Die Energiekrise infolge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine macht auch Hamburgs Elbphilharmonie zu schaffen. Die Kulturbehörde spricht in einem internen Dokument sogar von einer „existenziellen Belastung“. Die MOPO hat nachgefragt, wie es für das Opernhaus an der Elbe weitergeht – und ob sich jetzt die Ticketpreise erneut erhöhen.

Rund eine Millionen Euro kostet die Energie für die Elbphilharmonie und die Laeiszhalle bisher pro Jahr. Sollten die Energiekosten weiterhin so steigen wie aktuell prognostiziert, könnte sich der Verlust der beiden Häuser mindestens verdoppeln. Schon jetzt macht die Betriebsgesellschaft ELBG ein Minus von etwa 2,6 Millionen Euro pro Jahr. Das geht aus einem Schreiben der Kulturbehörde hervor, das der MOPO vorliegt.

Kosten für Betrieb der Elbphilharmonie steigen

Neben den steigenden Energiepreisen muss die Betriebsgesellschaft auch die Nachwirkungen der Corona-Pandemie bewältigen. Zudem muss sie höhere Personalkosten aufgrund des gestiegenen Mindestlohns stemmen.

Norbert Hackbusch, kulturpolitischer Sprecher der Linken, sagte im Gespräch mit der MOPO, dass die steigenden Energiekosten alle Kultureinrichtungen betreffen werden. Er kritisierte, die Stadt habe hierfür kein zusätzliches Geld im Kulturhaushalt eingeplant.

„Elbphilharmonie soll für alle erschwinglich bleiben“

„Für alle Kultureinrichtungen ist die Energiekrise eine Herausforderung“, bestätigt Enno Isermann, Sprecher der Kulturbehörde der MOPO. Hierzu gebe es auch Gespräche mit dem Bund. „Für die Elbphilharmonie werden wir bis zum nächsten Sommer eine Lösung gefunden haben, um das Haus in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen“, so Isermann. Und: „Die Elbphilharmonie soll in Zukunft weiterhin für alle erschwinglich bleiben.“

Bereits im Mai kündigte die ELBG eine erstmalige Preiserhöhung für Tickets von 4,5 Prozent für den Spielbetrieb 2022/2023 an. Zuletzt hatte es außerdem eine Debatte um ein Eintrittsgeld für die bislang kostenlose Plaza der Elbphilharmonie gegeben. Schließlich entschied die Stadt, dass der Besuch auf der Plaza bis mindestens Mitte des nächsten Jahres kostenlos bleiben wird.