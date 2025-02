Des einen Freud ist des anderen Leid: Die Hamburg Commercial Bank wartet nicht auf den Elbtower, sondern zieht in das Ex-Kaufhof-Gebäude am Hauptbahnhof. Bis es soweit ist, passiert auf der großen Baustelle im Innern des Klöpperhauses an der Mö noch ganz viel, und am Ende gibt es (ein paar) Wohnungen und eine Dachterrasse mit Gastronomie. Die MOPO durfte einen ersten Blick ins Herz des Gebäudes werfen.