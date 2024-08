Hurrikan sorgt für überraschendes Wochenfinale im Norden

Dass ehemalige tropische Stürme das Wetter in Deutschland beeinflussen, ist keine Seltenheit und kommt immer wieder vor. In dieser Woche bestimmt unter anderem auch der Ex-Hurrikan „Ernesto“ die Wetterlage bei uns im Norden – aber nicht so, wie man im ersten Moment vielleicht denken mag.

Denn der Sturm, der vom Atlantik nach Europa kommt und an der Westküste Irlands für Böen von bis zu 100 Stundenkilometern sorgt, wird uns einen spürbaren Temperaturanstieg bringen. Zum Wochenende wird sehr warme Luft nach Deutschland transportiert und es bildet sich ein Spätsommerhoch aus. Das sagt der Wetterdienst WetterOnline.

Ex-Hurrikan „Ernesto“: Hohe Temperaturen in Hamburg, aber auch Regen und Wind

Doch es gibt einen Haken. Denn wegen einer anderen Wetterfront müssen wir laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in Hamburg am Donnerstag trotzdem mit wechselnder Bewölkung und teilweise mäßigen Böen rechnen.

In der Nacht zu Freitag werden einzelne Niederschläge vorhergesagt, bevor es am letzten Tag vor dem Wochenende bei 26 Grad ebenfalls mäßigen Wind und Schauer geben kann. Samstag dasselbe Schauspiel – dann mit bis zu 28 Grad, prognostiziert der DWD. (prei)