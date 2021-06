Ex-Bürgermeister: Ole von Beust eröffnet Maskenautomaten in Hamburg

Steilshoop –

Maske vergessen? Kein Problem. Am Donnerstag stellte Ole von Beust den neuen „Maskomaten“ der Firma Flavura in Hamburg vor. Zu finden ist der Automat mit einzelnen Einweg-Mund-Nasen-Masken beim Netto Marken-Discount in der Steilshooper Allee und in der Alsterdorfer Straße.

So ermöglicht Netto auch dann einen Einkauf, wenn der eigene Mund-Nasen-Schutz vergessen wurde, oder spontan noch etwas auf dem Speiseplan fehlt. „Mit dem ‚Maskomat‘ möchten wir unsere Unterstützung zur Einhaltung der Maskenpflicht weiter ausbauen“, so Christina Stylianou, Leiterin der Unternehmenskommunikation bei Netto.

Hamburg: Ole von Beust unterstüzt „Maskomat“

Ole von Beust (CDU), dessen Firma vBeust & Coll die Berliner Firma „Flavura“ unterstützt, sagte anlässlich der Vorstellung des Automaten bei Netto: „Der ‚Maskomat‘ schließt durch die jederzeitige Verfügbarkeit einer Maske die Lücke zwischen Maskenpflicht beim Betreten von zum Beispiel Läden und der Flexibilität der Kunden, die nicht immer eine Maske bei sich führen. Eine gute Idee.“

Das könnte Sie auch interessieren:

Liveticker – Alle Informationen zum Coronavirus in Hamburg und Umgebung

Seit Donnerstag können die Maskenautomaten vor den beiden Netto-Filialen in Hamburg getestet werden. Der „Maskomat“ ermöglicht eine automatische und hygienische Ausgabe. Die Einmal-Masken kosten pro Stück einen Euro. (sr)