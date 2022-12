In Hamburg kündigt sich seit einigen Tagen der Herbst an mit kühleren Temperaturen und Blättern, die sich langsam goldbraun färben. Wer jedoch denkt, dass in der Hansestadt nun eine ereignisarme Zeit beginnt, der täuscht sich gewaltig. Hamburg hat am Wochenende einiges zu bieten. Die MOPO gibt einen Überblick – mit Mega-Gewinnspiel!

In Hamburg kündigt sich seit einigen Tagen der Herbst an mit kühleren Temperaturen und Blättern, die sich langsam braun färben. Wer jedoch denkt, dass in der Hansestadt nun eine ereignisarme Zeit beginnt, der täuscht sich gewaltig. Hamburg hat am Wochenende einiges zu bieten. Die MOPO gibt einen Überblick – mit Gewinnspiel!

Norddeutschlands größtes Oktoberfest

Es ist soweit! Das Oktoberfest 2022 steht vor der Tür. Aber warum nach München fliegen, wenn die bayrische Sause auch zünftig hier in Hamburg gefeiert werden kann? Nach zwei Jahren Corona-Pause findet das „Wandsbeker Oktoberfest“ in diesem Jahr bereits zum 14. Mal statt, die Mordsgaudi steigt in einem großen Festzelt auf dem Wandsbeker Marktplatz (Wandsbek).

Das Fest wird von Freitag, den 16. September, bis Sonntag, den 2. Oktober, gefeiert. Der Zelteintritt ist in der Woche frei, nur freitags und samstags werden 5 Euro erhoben. Reservierungen von Tischen und Verzehrpaketen sind möglich und werden am Wochenende empfohlen.

Tierisch gut trödeln: Flohmarkt im Tierheim

Am Freitag findet zwischen 12 und 16 Uhr ein Flohmarkt im Tierheim in der Süderstraße 399 (Hamm) statt. Vor dem Eingang der Verwaltung des Tierheims stellen die Veranstalter Vererbtes und Gespendetes vor. Egal, ob Möbel, Bilder, Lampen, Elektrogeräte, Schallplatten und Co. – es kann ordentlich geshoppt werden. Der Eintritt ist kostenlos.

Der Eingangsbereich des Tierheims Hamburg an der Süderstraße. Hier findet am Wochenende ein Flohmarkt statt. picture alliance / dpa/Marcus Brandt Der Eingangsbereich des Tierheims Hamburg an der Süderstraße. Hier findet am Freitag ein Flohmarkt statt.

Hungrige Hamburger aufgepasst! Food-Truck-Festival auf St. Pauli

Von Freitag bis Sonntag steigt auf dem Spielbudenplatz (St. Pauli) das Food-Truck-Festival für hungrige Hamburger. Fans des schnellen Genusses können am Freitag von 16 bis 23 Uhr und Samstag und Sonntag von 12 bis 20 Uhr auf eine kulinarische Weltreise gehen. Egal ob mexikanische Köstlichkeiten, Eis aus Thailand, Burger aus den Staaten oder anderen leckere Gerichte – mitten auf dem Kiez gibt es jede Menge Köstlichkeiten. Der Eintritt ist frei.

Food Truck Festival auf dem Spielbudenplatz bei der Reeperbahn (St. Pauli). (Archivfoto) Imago Food-Truck-Festival auf dem Spielbudenplatz bei der Reeperbahn (St. Pauli)

Endlich wieder Hafengeburtstag!

Von Freitag bis Sonntag wird nach zwei Jahren Corona-Pause wieder der traditionelle Hafengeburtstag gefeiert – erstmals im September! Unter dem Motto „Leinen los – wir feiern wieder“ wird an diesem Wochenende getrunken, getanzt und geschlemmt. Geboten wird zudem eine Auslaufparade, Schlepperballett, kostenlose Live-Konzerte und vieles mehr. Das Mega-Event zieht sich von der HafenCity bis hin nach Altona. Es geht täglich um 11.30 Uhr los.

Damit der Hafengeburtstag dieses Jahr wieder gefeiert werden kann, wurde er in den September verlegt. picture alliance/dpa/Axel Heimken Erstmals wird der Hafengeburtstag an einem Samstag gefeiert.

Für Kunstliebhaber: Ausstellung in der „Affenfaust Galerie“

Kunstliebhaber aufgepasst! Die „Affenfaust Galerie“ lädt am Freitag ein, um urbane Kunst zu bestaunen. Der kreative Ort in der Paul-Roosen-Straße 43 (St. Pauli) präsentiert ein Mix aus Mode und Kunst und will damit Perspektiven verändern und Menschen verbinden. Interessierte können entdeckte Schätze dann auch direkt mit nach Hause nehmen. Der Eintritt ist kostenlos, Beginn um 19 Uhr.

„Komm tanzen“: Elektro Open Air am „Strand Pauli“

Wer Bock auf einen Rave im Beachclub hat, sollte am Samstag von 12 bis 0 Uhr und am Sonntag von 12 bis 0 Uhr den „Strand Pauli“ in der St. Pauli Hafenstraße 89 (St. Pauli) besuchen. Für 21,68 Euro kann dort zu Techno und Elektro getanzt werden. Im Preis enthalten ist ein Verzehrgutschein im Wert von 10 Euro und der Zutritt zur Aftershow-Party. Insgesamt stehen zehn DJs hinter dem Mischpult und heizen die Stimmung ein. Der Zutritt ist ab 18 Jahren.

Beach Club „Strand Pauli“, an den Landungsbrücken im Hamburger Hafen. (Archivfoto) Imago Der Beach Club „Strand Pauli“ liegt direkt an der Elbe.

Das Ende einer feuchtfröhlichen Bier-Woche!

Die „Hamburger Beer Week Celebration“ ist das neue Highlight der „Hamburger Beer Week“ und gleichzeitig der Abschluss einer feuchtfröhlichen Woche mit Livemusik, DJs und Co. Mehr als 25 Brauereien aus Hamburg, Deutschland und Europa präsentieren am Samstag mehr als 100 unterschiedliche Fassbiere in und um das Auswandermuseum „BallinStadt“ am Veddeler Bogen 2 (Veddel). Ein Ticket kostet 9 Euro. Die Veranstaltung geht von 18 bis 22 Uhr.

Anti-Müll-Aktion am Elbstrand

Plastik, Zigarettenstummel, Einweg-Grills: All der Müll zerstört das Bild des schönen Elbstrandes. Zum internationalen „Costal Clean Up Tag“ wird am Samstag dort ordentlich aufgeräumt. Um 16 Uhr geht es los. Die Veranstaltung ist kostenlos, es wird jedoch um eine Anmeldung gebeten. Dies ist telefonisch unter der Nummer (040) 600 387 00 möglich oder per E-Mail an anmeldung@bund-hamburg.de. Die Veranstalter möchten für das Thema Müllvermeidung sensibilisieren. Also mithelfen und Hamburg ein Stück schöner machen!

Fleißige Helfer räumen am Wochenende den Elbstrand auf. (Archivfoto) BUND Hamburg Fleißige Helfer räumen am Wochenende den Elbstrand auf.

Bummeln in der City: „Antique & Design Market 2022“

Wer auf der Suche nach antiken Schätzen ist, darf den Flohmarkt „Antique & Design Market 2022“ in den Colonnaden/Neuer Jungfernstieg (Neustadt) nicht verpassen. Am Sonntag warten dort jede Menge Händler, Künstler und Co. auf interessierte Hamburger und verscherbeln Altes und Neues. Der Flohmarkt startet um 9 und endet um 16 Uhr. Eintritt frei.

Das könnte Sie auch interessieren: Hafengeburtstag und Halbmarathon – Warnung vor Verkehrschaos am Wochenende

Trödeln an der Oldtimer-Tanke

Das ist mal ein sehr besonderer Ort für einen Flohmarkt: Die bekannte Oldtimer-Tankstelle am Brandshofer Deich 9 (Rothenburgsort). Am Sonntag kann dort von 9 bis 16 Uhr ausgiebig geshoppt werden. Hier geht es nicht um Benzin und Diesel, sondern um eine bunte Mischung aus Haushalt, Seltenem, Nützlichem und Liebenswertem der 50er bis 70er Jahre. Eintritt frei.