Evangelischer Kirchentag kommt 2029 nach Hamburg

Es wird ein riesiges Fest: 2029 kommt der Deutsche Evangelische Kirchentag (DEKT) nach Hamburg. Es ist das fünfte Mal, dass das große Glaubens-, Debatten- und Kulturfestival in der Hansestadt stattfinden wird.

Das letzte Mal liegt schon ein paar Jahre zurück: 2013 war der Kirchentag zum letzten Mal in Hamburg abgehalten worden. Davor hatte er 1953, 1981 und 1995 an der Elbe Station gemacht. Nun wird die Hansestadt Austragungsort für den 41. DEKT. Das Präsidium des Kirchentages hat die Einladung der Nordkirche und des Hamburger Senats angenommen.

„Kirchentag steht für ein respektvolles Miteinander in Verschiedenheit; Hamburg für Weltoffenheit und Aufbruchstimmung, Begegnung und Toleranz. Ich kann mir keine bessere Stadt vorstellen, um 2029 gemeinsam zu feiern, zu diskutieren und zu zeigen, warum Glauben auch in einer zunehmend säkularen Gesellschaft einen Mehrwert hat“, sagte Kristin Jahn, Generalsekretärin des Kirchentages.

Diskussion über Themen des Glaubens, der Gesellschaft und der Zukunft

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) betonte die Bedeutung des Jahres 2029 für die Hansestadt: „Es ist zugleich das Jahr des 500. Jubiläums der vom Rat der Stadt angenommenen Stadt- und Kirchenordnung von Johannes Bugenhagen, die 1529 mit ihren religions-, bildungs- und sozialpolitischen Reformen den Weg Hamburgs aus dem Mittelalter in die Moderne geebnet hat.“

Der Kirchentag biete die Möglichkeit, zentrale Themen des Glaubens, der Gesellschaft und der Zukunft zu diskutieren und dabei Menschen aus ganz Deutschland und darüber hinaus zu verbinden, sagte die Landesbischöfin der Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland, Kristina Kühnbaum-Schmidt.

Der Deutsche Evangelisch Kirchentag wurde 1949 als christliche Laienbewegung gegründet und besteht bis heute als unabhängiger Verein fort. Alle zwei Jahre bringt er als Dialog- und Kulturevent viele tausend Menschen in einer anderen deutschen Großstadt zusammen. Die nächsten Kirchentage finden 2025 in Hannover und 2027 in Düsseldorf statt. (dpa/mp)