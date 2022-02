Eurowings hat für die Sommersaison ab dem Hamburger Airport mehr sommerliche Urlaubsziele in Südeuropa aufgenommen – und baut die bestehenden Fugpläne weiter aus.



Mit dem erweiterten Angebot reagiert Eurowings auf die stärkere Nachfrage nicht nur bei touristischen Buchungen, sondern auch bei den Business-Strecken, wie das Unternehmen in einer Meldung am Montag mitteilt.

„Nach zwei Jahren Pandemie und monatelangem Arbeiten aus dem Homeoffice wird der Wunsch nach Freiheit im privaten sowie beruflichen Kontext immer stärker“, so Eurowings-CEO Jens Bischof.

Eurowings fliegt sieben neue Ziele ab Hamburg an

So kann etwa ab dem 4. April die spanische Stadt Bilbao montags und freitags die komplette Sommersaison über angeflogen werden, außerdem sind die italienische Stadt Verona sowie das in Schweden gelegene Göteborg ab dem 15. April wieder direkt mit Hamburg verbunden. Während Verona dabei Montag und Freitag erreichbar ist, wird Göteborg montags, mittwochs, freitags und sonntags bedient.

Ein weiteres Flugziel von Eurowings ist dabei ab dem 30. April etwa die portugiesische Hauptstadt Lissabon, welche jeden Mittwoch und Samstag zweimal täglich angeflogen wird. Ins nördlicher gelegene Porto kommt man von Hamburg aus mit Eurowings ab dem 1. Mai dann dreimal wöchentlich, ins spanische Alicante bringt einen Eurowings ab dem 7. Mai jeden Dienstag und Samstag.

Auch die griechische Mittelmeerinsel Kreta wird ab dem 30. April über den Flughafen Chania angeflogen. Wer hingegen nach Palma de Mallorca will, hat in der Sommersaison 2022 mit Eurowings eine tägliche Verbindung mehr zur Auswahl – sieben Mal pro Tag wird die spanische Insel dann bedient. (to)