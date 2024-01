Airline erweitert Flugplan deutlich: Direkt ab Hamburg zu 60 Zielen

Die Fluggesellschaft Eurowings hat nun ihren Sommerflugplan für 2024 veröffentlicht: Urlauber aus Norddeutschland können sich auf 60 Direktziele ab Hamburg freuen, davon sind vier neu hinzugekommen. Nach Mallorca geht es sogar mehrmals am Tag.

Die klare Nummer Eins unter den Direktflügen: Mallorca. 42-Mal pro Woche macht sich ein Eurowings-Flieger vom Helmut-Schmidt-Flughafen aus auf die Reise zu der heißgeliebten Balearen-Insel.

Zusätzlich bietet die Fluggesellschaft vier neue Direktverbindungen von Hamburg an: Die englische Metropole Manchester wird ab März viermal wöchentlich angeflogen – ein tolles Reiseziel nicht nur für Fans des Fußballclubs Manchester United, sondern auch für Städtetrip-Liebhaber. Neues Ziel für Strandurlaub: Ab 5. Mai fliegt Eurowings jeden Sonntag von Hamburg auf die griechische Insel Zakynthos.

Eurowings fliegt 42-Mal pro Woche von Hamburg nach Mallorca

Und auch nach Spanien gibt es einen neuen Direktflug an Hamburg: Beginnend ab dem 30. April fliegt dienstags und samstags eine Eurowings-Maschine in die andalusische Stadt Jerez de la Frontera. Ebenfalls neu ist die Direktverbindung nach Erbil. Ab April fliegt Eurowings Reisende zweimal wöchentlich in die irakische Stadt, deren Zitadelle als UNESCO-Weltkulturerbe gilt.

Das könnte Sie auch interessieren: Airbus mit Triebwerksproblemen – Lufthansa streicht Flüge

Insgesamt bedient die Lufthansa-Tochter mit ihrem Sommerflugplan mehr als 440 europäische Strecken, so viele wie noch nie. Zu über 150 Zielen in 39 Ländern fliegt Eurowings Reisende in diesem Jahr, nicht nur von den deutschen Basen, sondern etwa auch von Prag und Stockholm aus. (mwi)