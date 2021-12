Europas beliebteste Pferdeshow ist zurück

Cavalluna begeisterte bereits hunderttausende Zuschauer – und gastiert im Januar 2022 wieder in Hamburg.

Die Herzen norddeutscher Pferdefans schlagen höher. Nach der Corona-Zwangspause kommt jetzt auch Europas beliebteste Pferde-Show zurück – und das wird gefeiert. „Celebration!“ heißt dementsprechend auch die neue Show von Cavalluna, die am 8. und 9. Januar 2022 in der Hamburger Barclays Arena zu sehen ist. Es ist eine Zusammenstellung der Highlights der vergangenen Programme aus der Feder des Emmy-nominierten Kreativdirektors Klaus Hillebrecht.

Mit „Celebration!“ bekommen die Zuschauer die Möglichkeit, die beliebtesten Equipen und Reitweisen wieder hautnah zu erleben und somit unvergessliche Darbietungen zu bewundern. Von magischer Freiheitsdressur über actionreiches Trickreiten bis hin zu harmonischer Dressur, fröhlicher Comedy und atemberaubenden LED-Nummern.

Ob imposante Friesen, elegante Araber oder – wie hier – niedliche Mini-Ponys: Es ist für jeden etwas dabei.

„Bedingt durch Corona ist unser Showbetrieb zum ersten Mal in seinem fast 20-jährigen Bestehen gut anderthalb Jahre zum Stillstand gekommen – eine schwere Zeit. Um den Neubeginn und das Ende dieser düsteren Zeit angemessen zu feiern, werden wir von Oktober 2021 bis März 2022 eine noch nie dagewesene Show zeigen“, erklärt Johannes Mock-O’Hara, Geschäftsführer der Apassionata World GmbH. Das Team war und ist durch diverse Verschiebungen seiner Shows vor große Herausforderungen gestellt worden.

„Celebration!“ – Eine Show unglaublichen Ausmaßes

Der logistische und planerische Aufwand machte es den Showmachern nicht leicht. Aber Ziel war es zu jedem Zeitpunkt, den Showbetrieb schnellstmöglich wieder aufzunehmen, ohne den Zuschauern, die bereits für bestimmte Programme Tickets gekauft haben, ihre gewählte Show vorzuenthalten. Und so wurde aus der Not eine Tugend gemacht und mit dem Programm „Celebration!“ eine Show entwickelt, die in ihrem Umfang und Anspruch eine der Größten sein dürfte, die das Unternehmen je auf die Beine gestellt hat.

Wie immer begeistert Cavalluna mit unvergleichlicher Reitkunst und Vielfältigkeit. Vom imposanten Friesen über elegante Araber bis hin zum niedlichen Mini-Pony – es ist für jeden etwas dabei! Und ob große oder kleine Pferdenarren – sie alle werden begeistert sein!

