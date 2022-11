Europas beliebteste Pferdeshow begeistert wieder Hamburg

Nach dem letzten Programm „Legende der Wüste“ sowie dem Best-of-Special „CELEBRATION!“ ist Europas beliebteste Pferdeshow CAVALLUNA mit einem neuen Highlight in die Saison gestartet: „Geheimnis der Ewigkeit“ ist seit Oktober auf Tour durch Deutschland und Europa und gastiert am 28. und 29. Januar 2023 mit insgesamt vier Shows in der Barclays Arena in Hamburg!

CAVALLUNA begeistert das Publikum seit nunmehr 20 Jahren mit atemberaubenden Inszenierungen verschiedenster Reitdisziplinen auf höchstem Niveau, dargeboten von Europas besten Reitern auf wunderschönen Pferden, eingebettet in spektakuläre Show-Acts und begleitet von einem internationalen Tanz-Ensemble. Das Konzept für die neue Show „Geheimnis der Ewigkeit“ wurde auch diesmal von dem erfahrenen CAVALLUNA-Kreativteam rund um den Emmy-nominierten Regisseur und Komponisten Klaus Hillebrecht erarbeitet und umgesetzt, der bereits für die erfolgreichen Programme der letzten Jahre verantwortlich zeichnet.

Insgesamt 54 Pferde verschiedenster Rassen wirken bei „Geheimnis der Ewigkeit“ mit.

Durch die harmonische Komposition der verschiedenen Showelemente, gepaart mit ergreifender Musik, wurde eine berührende Inszenierung erschaffen, welche die Zuschauer diesmal in die Weiten Mittelamerikas entführt: Die Eingeborene Mamey und der Hirtenjunge Joaquim begeben sich auf eine abenteuerliche Mission mit dem gleichen Ziel, ohne voneinander zu wissen. Der Stein der Ewigkeit muss an seinen Ursprungsort zurückgebracht werden, um das alte Volk der Guyavos zu retten. Mit treuen Pferden an ihrer Seite treten die beiden die spannende Reise an und müssen unterwegs einige Hindernisse überwinden, denn auch der machtbesessene Arturo und seine Reiterbande, die wilden Cocorochos, wollen den magischen Stein in ihren Besitz bringen und sind den beiden dicht auf der Spur… wird es Mamey und Joaquim am Ende gelingen, ihr Ziel mit vereinten Kräften zu erreichen?

Im Mittelpunkt der Show stehen 54 Pferde verschiedenster Rassen, Ponys, ein Esel sowie erstmals ein Hund. Freuen darf sich das Publikum auf die besten Reiter Europas, darunter altbekannte Stars wie beispielsweise die Equipen um Luís Valença und Filipe Fernandes aus Portugal, die mit ihren wunderschönen Lusitanos und anmutigen Friesen bei harmonischen Darbietungen der klassischen Dressur brillieren, sowie die beliebten Trickreiter der Hasta Luego Academy aus Südfrankreich, die mit waghalsigen Stunts auf, neben und unter dem Pferd den Zuschauern den Atem rauben. Zu den Highlights in der Show zählen das französische Multitalent Laury Tisseur, der das Publikum mit seiner actionreichen Ungarischen Post zum Staunen bringt, sowie die belgische Künstlerin Sylvie Willms, die mit einer faszinierenden Freiheitsdressur die Herzen von Groß und Klein berührt. Mit dabei sind ebenfalls die süßen Mini-Shettys von Bartolo Messina und erstmals der Andalusier Pedro Román, der gemeinsam mit seinem lustigen Esel „Caramelo“ den Zuschauern ein Lächeln auf die Lippen zaubert. Die britische Künstlerin Emma Tytherleigh hingegen unterhält das Publikum mit raffinierten Tricks, die sie gemeinsam mit Pony „Rocko“ und Hund „Cowboy“ vorführt.

Werden Mamey und Joaquim ihr Ziel erreichen?

Seien Sie Ende Januar in Hamburg dabei und lassen Sie sich verzaubern vom Zusammenspiel aus hoher Reitkunst, berührenden Momenten und spektakulären Showeinlagen vor der Kulisse wunderschöner Landschaften mit tropischen Wäldern und farbenfrohen Dörfern – sichern Sie sich jetzt Ihre Karten für ein unvergessliches Showerlebnis der Extraklasse für die ganze Familie!

„CAVALLUNA – Geheimnis der Ewigkeit“ ist Ende Januar in der Barclays Arena Hamburg an folgenden Tagen zu sehen:

Samstag, 28.01.2023 um 15:00 Uhr und 20:00 Uhr

Sonntag, 29.01.2023 um 14:00 Uhr und 18:30 Uhr

