Europa-Passage: Diese Läden verschwinden – diese eröffnen neu

In der Europa-Passage gibt es bald neue Geschäfte. Zwei bekannte Ketten schließen ihre Filialen – einer von ihnen schon sehr bald. Was geht, was kommt, lesen Sie hier.

In der Europa-Passage tut sich was. Mehrere Läden werden das Einkaufszentrum bald verlassen, andere stehen vor der Neueröffnung. Den Anfang macht Denns Biomarkt, der bereits zum Februar das Einkaufszentrum verlassen wird.

Laut Center-Management wird es noch im selben Monat einen Nachmieter geben. Der neue Laden wird ein neuartiger asiatischer Supermarkt sein.

GameStop und Oil & Vinegar schließen, bisher keine Nachfolger

Direkt gegenüber von Denns Biomarkt hat Oil & Vinegar bereits geschlossen. Der Grund? Laut Center-Management vor allem der Personalmangel. Der würde gerade vielen Läden zu schaffen machen. Zuvor hatte das „Abendblatt” berichtet. Für die Fläche gibt es mehrere Interessenten, man hofft, wieder einen Lebensmittel-Laden zu finden.

Die Gaming-Kette GameStop schließt alle Filialen – auch die in der Europa-Passage. Ein Nachmieter ist noch nicht gefunden.

Gute Neuigkeiten gibt es aber im sogenannten „Food Sky“. Dort sollen bald zwei neue Ketten eröffnen. Der Sandwichladen „Mafia Bites“ eröffnet seine zweite Filiale in Hamburg, eine gibt es bereits in Hauptbahnhofnähe.

Auch „Josefs Buffalo Wings“ kommt in die Passage. Im ersten Quartal startet zudem die Kette „Gagawa” ihren Deuttschlandstart in der Europa-Passage. In der Türkei ist sie als „Tavuk Dünyası” sehr bekannt und hat bereits über 200 Läden.