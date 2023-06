„Euer Bahnhof schwitzt Pisse“: Comedian rechnet mit Hamburger Hauptbahnhof ab

Üble Gerüche, offene Kabel, kein Licht: In einem Instagram-Video rechnet Komiker und Moderator Aurel Mertz knallhart mit dem Hamburger Hauptbahnhof ab – und fragt: Ist der Hamburger Bahnhof der schlimmste Bahnhof Deutschlands? Nicht alle Follower:innen des Stuttgarters können sein Entsetzen – das wohl auch mit einem Augenzwinkern zu verstehen ist – teilen.

„Hamburg, wir müssen über euren Bahnhof reden – was ist das? Ich will eurer Kultur nicht zu nahe treten, aber der Bahnhof ist das erste, was man sieht“, beginnt der 34-Jährige sein kurzes Video auf Instagram. Weiter sagt er: „Und wenn zwei Berliner in eure Stadt kommen und das erste Angst ist, was sie empfinden, wenn sie euren Bahnhof sehen, müssen wir mal über euren Bahnhof sprechen.“ Dann beginnt er seine „Schrott-Bilanz“ und zählt auf, was am Hauptbahnhof so alles nicht passt.

Komiker Aurel Mertz rechnet mit Hamburger Hauptbahnhof ab

„Das ist eine ganz besondere Ansammlung von ganz komischen Gerüchen. Es läuft Wasser aus den Wänden und dieses Wasser stinkt. Euer Bahnhof schwitzt Pisse“, so Mertz. Er ist sicher „Irgendwas stimmt mit eurem Bahnhof nicht.“ Nächster Punkt auf seiner Mängelliste: die von der Decke hängenden Kabelleitungen. „Wenn du dann vom Bahnhof in die U-Bahnen runter läufst, da sind einfach alle Kabelleitungen offen. Die sind nicht verschlossen, die Kabel hängen einfach rum. Fucking Gotham City“, so der Komiker. Und: „Ihr habt kein Licht in den U-Bahn-Unterführungen.“ Auch beim Thema Namen ist der Instagramer nicht besonders angetan – und fragt, ob der Name der Station Schlump eigentlich von einem Fünfjährigen gemacht sei.

Mertz‘ Meinung zum Hamburger Hauptbahnhof teilen einige seiner Follower:innen. So ist in den Kommentaren zu lesen: „Endlich jemand, der mir in Sachen HH Hbf aus der Seele spricht“, „Ich liebe Hamburg, ABER der Bhf ist Le Catastrophe“ oder: „Unser Bahnhof ist der Vorhof zur Hölle – seriously ekelig.“ Aber: Viele sehen die Mängel am Bahnhof nicht so eng wie Mertz und schreiben: „Gibt es einen Hauptbahnhof in Deutschland der nicht dreckig ist und stinkt?“ oder: „Verstehe das Problem nicht.“ In vielen Kommentaren sind auch andere Städte und ihre Bahnhöfe zu lesen, Tenor: die seien noch viel schlimmer. Ob der ausführliche Hinweis des Comedians bei den Betreibern des Hauptbahnhofes etwas anregt, bleibt abzuwarten. (alp)