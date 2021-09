ETFs und CopyPortfolios von eToro – einfach für jeden geeignet

Den deutschen Leitindex DAX oder den Dow Jones kennt jeder Anleger. Doch es gibt auch noch zahlreiche andere Investments, die einem nicht sofort einfallen, obwohl sich mit ihnen langfristig viel Geld verdienen lässt oder eine erfolgreiche Altersvorsorge betrieben werden kann. Eines dieser Investments hat das Börsenkürzel ETF(s). Mit den sogenannten Exchange Traded Funds können Anleger nicht nur in bekannte Indizes investieren. Es ist nämlich auch möglich, von den großen Themen der Zukunft oder aussichtsreichen Branchen oder Ländern zu profitieren.

ETFs – das steckt dahinter

Ein ETF ist deshalb so einfach, weil er die Wertentwicklung des DAX oder jedes anderen zugrundeliegenden Index so genau wie möglich abbildet und dadurch Anleger an verschiedenen Märkten teilhaben können. Die zugrundeliegenden Basisindizes können im Prinzip alle handelbaren Indizes sein. eToro bietet dabei mehr als 250 ETFs von zahlreichen Anbietern provisionsfrei an.

Durch die große Auswahl an ETFs bei eToro können Anleger auch in Rohstoffe investieren.

Die indexgetreue Abbildung ermöglicht es, ganze Märkte felxibel, einfach und sicher wie eine Aktie zu handeln. Mit einer einzigen Transaktion kann ein ganzer Korb an Wertpapieren erworben werden, die man sonst einzeln kaufen müsste. Das wiederum würde zusätzliche Gebühren bedeuten. Und der Verkauf von ETFs ist jederzeit möglich. Sicher ist ein ETF zudem, denn es zählt zum Sondervermögen und schützt dadurch vor einer Insolvenz des ETF-Anbieters.

Strategien umsetzen – mit ETFs ganz einfach

Die riesige Auswahl an ETFs bei eToro ermöglicht es Anlegern, unterschiedlichste Strategien umzusetzen. Neben Aktienmärkten und Branchen kann man beispielsweise auch in Anleihenmärkte und Rohstoffe investieren. Eine Überrendite kann nicht erzielt werden, da ETFs einen zugrundeliegenden Index abbilden und sich die Performance an dem jeweiligen Index ausrichtet.

CopyPortfolios – Folgen Sie und machen es wie die besten

Eine Überrendite zu einem Index kann bei eToro mit CopyPortfolios erzielt werden, von denen verschiedene zur Wahl stehen: Top-Trader CopyPortfolio, bei dem die Strategien der erfolgreichsten Trader auf der eToro-Plattform umgesetzt werden. Hier können Anleger in Abhängigkeit vom Erfolg des ausgewählten Traders eine Überrendite zu einem Index erzielen.

Im Markt CopyPortfolio stellt man eine Kombination aus Aktien-CFDs, Rohstoffen und/oder ETFs nach vordefiniertem Thema zusammen und bei den sogenannten Partner CopyPortfolios werden erfolgreiche Strategien von eToro-Partnern in einem Portfolio abgebildet.

So findet also jeder etwas, wobei jeder Trade für Follower mit dem gleichen proportionalen Betrag eröffnet wird, also als Prozentsatz des an ein CopyPortfolio zugewiesenen Geldbetrags. So wird der Anteil genau abgebildet.

ETFs eignen sich besonders gut für langfristige Investitionen

Grundsätzlich können Anleger mit dem ETF-Angebot als auch mit CopyPortfolios Depot breit streuen und Risiken reduzieren. Gleichzeitig können sie aktuelle Marktchancen nutzen beziehungsweise langfristig anlegen, etwa um die eigene Altersvorsorge zu optimieren.

Disclaimer: Ihr Kapital ist Risiko ausgesetzt. eToro ist eine Multi-Asset-Plattform, die Investitionen in Aktien und Kryptowährungen sowie das Trading von CFD-Anlagen anbietet.

Eine Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht auf zukünftige Ergebnisse schließen.