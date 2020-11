Essen auf Rollschuhen: Hier liefern knallbunte Skater Hamburgern ihre Pizza ans Auto

St.Pauli -

Das Restaurant „ÜberQuell“ am Fischmarkt hat sich für den Winter-Lockdown etwas Besonderes ausgedacht. Statt Essen auf Rädern, gibt's Essen auf Rollen: Mit dem ersten Rollerskate-Drive-In sorgen die Betreiber für gute Laune unter ihren Gästen. Stilecht in Looks der 50er und 60er Jahre wird die Pizza direkt ans Auto gebracht – kleine Tanzeinlagen inklusive.

„Wir dachten uns, wenn schon Lockdown, dann müssen wir auch was bieten“, sagt „ÜberQuell“-Marketingmanager Daniel Hertrich im Gespräch mit der MOPO. In der dunklen Jahreszeit gibt es wenig Laufkundschaft am Hafen, mit dem Rollerskate-Drive-In wollen sie aus der Abholung ein Event machen und den Menschen trotz der tristen Zeiten ein bisschen Freude bereiten.

St.Pauli: „ÜberQuell“ wird zu Rollerskate-Drive-In

Jeden Samstag wird das „ÜberQuell“ zu Hamburgs erstem Rollerskate-Drive-In. In der Zeit von 16 bis 19 Uhr stellen sich Hertrich selbst, zusammen mit dem Vertriebsleiter Torben Sturhan und der Profi-Skaterin Nadja Borynec in bunten Kostümen auf die Rollen. Von der Küche geht es über eine Rampe nach draußen und entlang der Terrasse bis zu den wartenden Gästen. Ob Auto, Mofa oder Fahrrad, jedem wird seine Pizza auf Rollschuhen geliefert.

Nadja Borynec beim Ausliefern ein Pizza direkt ans Auto. Henning Angerer Foto:

„Wir haben das Skaten eigentlich recht schnell gelernt“, sagt Hertrich. An die Profi-Einlagen von Nadja Borynec kämen die beiden allerdings nicht ran. Ganz ohne blaue Flecken kommen die Skate-Lieferanten auch nicht aus: „Letzten Samstag hat es mich zerrissen“, sagt Hertrich. Ein Rollschuh war defekt, er stürzte, glücklicherweise ohne Folgen.

Wie die Pizza-Lieferung auf Rollschuhen aussieht sehen Sie hier:

„ÜberQuell“ bietet Pizzaboxen zum selber Backen an

Neben Pizza und Bier to Go bietet das Restaurant auch „Pick & Back“-Pizzaboxen für das heimische Backvergnügen an. Über die Homepage können die Gäste zwischen unterschiedlichen Pizzen wählen und bekommen in der Box alle Zutaten, samt Teig und Sauce zusammengestellt.

Die Idee des Drive-In entstand, da Hertrich selbst bereits an einigen „Rollerskate Jams“ in Hamburg teilgenommen hat. Diese Jams sind Partys, auf denen in schaurig schönen Neonoutfits auf Rollschuhen getanzt wird. In Hamburg öffnet dafür beispielsweise einmal im Monat der Mojo Club seine Türen.

Hamburg: Rollerskate-Drive-In jeden Samstag am Fischmarkt

Am kommenden Samstag geht der Rollerskate-Drive-In am St.Pauli Fischmarkt in die dritte Runde. „Wir müssen da auch ein bisschen auf das Wetter achten, bei Regen ist es schlecht zu fahren“, sagt Hertrich. Derzeit sieht die Wettervorhersage für das Wochenende aber gut aus.