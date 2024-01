Schluss mit rutschig! Ein Ende des Dauerfrosts ist in Sicht

Geht Ihnen die derzeitige Rutschpartie auf den Gehwegen auch so auf die Nerven? Dann können Sie aufatmen, denn das Ende ist in Sicht. Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird das Eis im Laufe dieser Woche schmelzen.

Nach einer weiteren bitterkalten Nacht mit Temperaturen, die bis auf minus 8 Grad sinken, ist am Donnerstag ein Ende des Dauerfrosts in Hamburg in Sicht.

Zwar wird es häufig trüb sein, dafür steigt das Thermometer wieder ins Positive, mit Höchstwerten von 2 Grad. Der Wind weht weiterhin schwach aus Nordwest. Die Nacht zum Freitag bringt dann nur noch leichten Frost zwischen minus 4 und 0 Grad, bei eher geringer Bewölkung.

Wetter in Hamburg: Glatteis-Ende in greifbarer Nähe

Der Freitag wird wieder stärker bewölkt, Sprühregen ist möglich. Teilweise soll auch noch Glättegefahr bestehen. Die Temperaturen steigen langsam weiter, mit Tageshöchstwerten zwischen 2 und 4 Grad. Die starke Bewölkung setzt sich in die Nacht hinein fort, auch kann es weiter zu leichtem Regen kommen. Die Temperaturen bewegen sich um den Gefrierpunkt. Der Wind bleibt weiter schwach bis mäßig.

Am Samstag hält die Bewölkung weiter an, Sprühregen ist weiterhin möglich, bei circa 3 Grad. Diese Wetterverhältnisse halten sich bis in die Nacht zum Sonntag hinein, in der es keinen Nachtfrost mehr geben soll. Das alles bei mäßigem Wind aus Westen. (doe)