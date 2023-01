Die letzten „richtigen“ weißen Weihnachten in Hamburg gab es im Jahr 2010. Damals lagen stolze 20 Zentimeter Schnee. Langsam wird es also wieder Zeit, finden viele Hamburger. Ein Meteorologe gibt eine erste Prognose, wie die Chancen stehen.

Die letzten „richtigen“ weißen Weihnachten in Hamburg gab es im Jahr 2010. Damals lagen stolze 20 Zentimeter Schnee. Langsam wird es also wieder Zeit, finden viele Hamburger. Ein Meteorologe gibt eine erste Prognose, wie die Chancen stehen.

Die milden Temperaturen in dieser Woche lassen die Hoffnungen auf weiße Weihnachten bei vielen Menschen schwinden. Pünktlich zum vierten Advent soll es aber kühler werden, wie Josef Kantuzer vom Deutschen Wetterdienst in Hamburg der MOPO verrät. Dann erwarten uns geringe Plusgrade am Tag und Frost in der Nacht.

Weiße Weihnachten: Wie stehen die Chancen in Hamburg?

Die Chancen auf Schnee stehen zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht so gut. „Die Luft wird sehr trocken sein. Wir rechnen nicht mit signifikanten Niederschlägen“, so der Meteorologe.

Höchstens der Reif könne die Weihnachtstage etwas weiß machen, sagt Josef Kantuzer. Das Wetter eigne sich aber ganz hervorragend für schöne Weihnachtsspaziergänge, denn es werde auch nicht regnen.

Das könnte Sie auch interessieren: Tornados in Kentucky: Wohl mehr als 100 Tote – „hoffen auf ein Wunder“

Wichtig ist Josef Kantuzer zu erwähnen, dass dies nur ein Trend ist und sich die Wetterlage immer noch ändern kann. „Die Hamburger sollten die Hoffnungen auf weiße Weihnachten also nicht zu früh aufgeben.“ (prei)