Es weihnachtet sehr: Mit Stargast! Neue Winterbeleuchtung in der City eingeschaltet

Vicky Leandros setzte die weihnachtliche Beleuchtung am Donnerstag per Knopfdruck in Gang. Mit dabei: Sebastian Binger, Geschäftsführer Otto Wulff BID Gesellschaft, Peter Tschentscher (SPD), Erster Bürgermeister von Hamburg und Dorothee Stapelfeldt (SPD), Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen (v.l.).