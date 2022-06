Es kracht über Hamburg: Warnung vor schwerem Unwetter

Am Freitagnachmittag kann es in Hamburg starke Gewitter geben. Eine entsprechende Warnung wurde vom Deutschen Wetterdienst veröffentlicht. Mit dem Wetter sind Gefahren für die Hamburger verbunden.

Die Warnung gilt zunächst von 14.58 bis 16.00 Uhr. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) ziehen in diesem Zeitraum wiederholt Gewitter von Süden her auf. Dabei werde es Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 75 km/h sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 25 l/m² in kurzer Zeit und Hagel geben.

Mögliche Gefahren sind zum einen Blitzschläge, durch die Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden können. Der Platzregen könne zu Verkehrsbehinderungen führen. Personen, die sich im Freien aufhalten, sollten besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenständen achten.