„Es ist barbarisch“: Ex-Bürgerschaftsabgeordneter flüchtet vor Angriff in Tel Aviv

Dieser Schreck dürfte Carsten Ovens (52) noch länger in den Knochen stecken bleiben. Der ehemalige Abgeordnete der Hamburgischen Bürgerschaft war in Israel, als die Raketen der Hamas einschlugen.

Ovens, der von 2015 bis 2020 für die CDU in der Bürgerschaft saß, war gerade mit seinem Bekannten Alexander Blazek, dem Vorstandsvorsitzenden von Haus & Grund Schleswig-Holstein, auf einer Jogging-Runde in Tel Aviv, als die Sirenen aufheulten, wie die „Bild“ berichtet.

Raketenangriff auf Israel – Ovens flüchtet ins Treppenhaus

Die beiden flüchteten sich sofort in die Schutzräume ihrer Unterkünfte – Blazek in das Schlafzimmer seiner Airbnb-Wohnung, Ovens in das Treppenhaus seines Hotels. „Es war beängstigend, wir haben versucht, Schutz zu suchen. Nach einiger Zeit hörten wir eine sehr starke Detonation. Es ist mit Worten kaum zu beschreiben“, sagte Ovens der „Bild“.

Ovens hoffe, dass er am Montag per Flugzeug aus Israel ausreisen könne. „In all den Jahren hier habe ich mich immer sicher gefühlt. Was jetzt passiert, ist barbarisch.“

Ovens, der als Digital-Fachmann gilt, ist aktuell Geschäftsführer des European Leadership Network (Elnet) und setzt sich sehr für die deutsch-israelischen Beziehungen sowie für jüdisches Leben in Deutschland ein.