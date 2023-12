Viele, die dabei waren, sagen: Hätte Hamburgs Innensenator Ernst gemacht und die Polizei in Marsch gesetzt, wären möglicherweise Menschen zu Tode gekommen. 10.000 Polizeibeamte standen bereit zum Sturm auf die Hafenstraßen-Häuser. Bürgermeister Klaus von Dohnanyi (SPD) konnte die blutige Schlacht im letzten Moment verhindern. Am 19. November 1987 gelang ihm „das Wunder von der Hafenstraße“.

Die Häuser, um die es bei den jahrelangen Auseinandersetzungen geht, wurden um das Jahr 1900 herum erbaut. Eigentümer ist die städtische Baugesellschaft SAGA, die die Gebäude allerdings Ende der 70er Jahre gezielt verrotten lässt. Denn auf dem citynahen „Filetstück“ soll Platz geschaffen werden für ein Klein-Manhattan der Großinvestoren Tchibo und Gruner + Jahr.

Als 1981 die Besetzer kommen, merkt die Saga gar nichts

Das genau wollen die Studenten und Autonomen verhindern, die sich im Herbst 1981 in den Gebäuden an der St. Pauli Hafenstraße und der Bernhard-Nocht-Straße häuslich niederlassen. Von der Besetzung nimmt die SAGA zunächst überhaupt keine Notiz. Erst als die Bewohner im Februar 1982 ein Transparent mit dem Text „Besetzt – Ein Wohnhaus ist kein Abrißhaus“ an die Fassade hängen, wird die „schleichende Besetzung“ bemerkt.

Diese alte Dame mischte bei jeder Demo mit: Hier schreit sie einen Polizisten an. marily stroux Diese alte Dame mischte bei jeder Demo mit: Hier schreit sie einen Polizisten an.

Hausbesetzungen sind zu jener Zeit nichts Ungewöhnliches in der Stadt. Vor allem in Altona und Eppendorf dringen junge Menschen regelmäßig in leerstehende alte Häuser ein, um ein Zeichen zu setzen gegen den Abriss historischer Bausubstanz. In aller Regel ist die Polizei schnell vor Ort und räumt solche Gebäude innerhalb von 24 Stunden.

In der Hafenstraße gelingt der Staatsmacht das nicht. Die Besetzer kehren immer wieder zurück. Und so entwickeln sich die zwölf bunt bemalten Häuser nach und nach zu einem Symbol des Widerstands – gegen den Umstrukturierungswahn in den Metropolen, aber auch gegen staatliche Repression.

Der Politik bleibt nichts anderes übrig: Sie muss mit den Hausbesetzern verhandeln und sagt ihnen Ende 1982 zu, dass die Gebäude zunächst einmal winterfest gemacht werden. Im Jahr darauf erhalten die Besetzer sogar Mietverträge, befristet auf drei Jahre.

Ab da kommt richtig Leben in die Hafenstraßen-Häuser. Die Volxküche, die Kneipen „Ahoi“, „Onkel Otto“ sowie das antifaschistische „Störtebeker Zentrum“ entstehen, außerdem ein Frauenhaus und das Café „Tante Hermine“. Immer mehr Leute stoßen zum Projekt: Es sind Menschen, die die Gesellschaft verändern wollen.

Immer wieder Ärger: Kein Wochenende ohne Polizeieinsatz in der Hafenstraße

Aber die Auseinandersetzungen um die Hafenstraßen-Häuser reißen nicht ab. Kaum ein Wochenende vergeht ohne Polizeieinsatz. Als die SAGA 1985 eine Besichtigung der Gebäude mit Polizeigewalt durchsetzt und danach der Bezirk die Unbewohnbarkeit der Häuser erklärt, reagieren die Aktivisten auf ihre Weise: Sie rammen Bausenator Eugen Wagner ein Beil in die Amtstür.

Nach dem Ehrenwort von Bürgermeister Klaus von Dohnanyi (SPD) legen die Hafenstraßen-Sympathisanten die Pflastersteine, die als Wurfgeschosse dienen sollten, wieder zurück. marily stroux Nach dem Ehrenwort von Bürgermeister Klaus von Dohnanyi (SPD) legen die Hafenstraßen-Sympathisanten die Pflastersteine, die als Wurfgeschosse dienen sollten, wieder zurück.

Für die Hardliner in der SPD steht fest: Den Bewohnern geht es nicht um ein alternatives Wohnmodell, sondern um „die Aufrechterhaltung des Symbols Hafenstraße als staatsfreier Teil der militant kämpfenden Linken“. Das sei nicht hinnehmbar, findet Innensenator Alfons Pawelczyk (SPD).

Ein neuer Höhepunkt der Konfrontation ist Ende 1986 erreicht, als 12.000 Menschen durch die Hamburger City ziehen und ihre Solidarität mit den Besetzern demonstrieren. Die Polizei setzt Schlagstöcke und Reizgas gegen friedliche Demonstranten ein und muss sich den Vorwurf gefallen lassen, zur Eskalation der Gewalt entscheidend beigetragen zu haben.

Dann kommt das Jahr 1987. Seit den Bürgerschaftswahlen im Mai regiert die SPD gemeinsam mit der FDP. Bei den Sozialdemokraten setzen sich die Hardliner durch, die – so wie die CDU und die Springer-Presse – das Problem Hafenstraße endgültig gelöst sehen wollen. Die „Chaotenburg“ muss weg. Davon sind sie überzeugt.

Hardliner in der SPD nutzen Dohnanyis Urlaub und wollen Fakten schaffen

Alles wird jetzt getan, um den Bewohnern das Leben so ungemütlich wie möglich zu machen: Zu jedem denkbaren Anlass verschaffen sich Polizeieinheiten Zutritt. Mobiliar wird verwüstet, Murmeln in die Klos geworfen, um sie zu verstopfen, Knallkörper in Öfen deponiert und Reizgas in Bettwäsche versprüht.

Die Bewohner aber halten durch. Ihnen gelingt es, die Sympathien des liberalen Spektrums der Stadt zu mobilisieren. Kulturschaffende, Promis und Politiker wie der Vize-Bürgermeister Ingo von Münch (FDP) setzen sich für eine friedliche und „entstaatlichte Lösung“ ein. Es bildet sich ein „Initiativkreis zum Erhalt der Hafenstraße“, dem namhafte Persönlichkeiten angehören wie der Gründer des Instituts für Sozialforschung, Jan Philipp Reemtsma.

Als Bürgermeister Klaus von Dohnanyi im Sommer 1987 gerade Urlaub auf Sylt macht, glaubt die SPD-Betonfraktion um Innensenator Alfons Pawelczyk und Bausenator Eugen Wagner, der richtige Zeitpunkt, um Fakten zu schaffen, sei gekommen. Ein nichtiger Anlass – vor den Häusern errichtete Poller – werden zum Anlass genommen, die Räumung anzukündigen.

In dieser Situation chartert der Vorsitzende der Patriotischen Gesellschaft einen Hubschrauber, um Bürgermeister von Dohnanyi am Strand von Sylt aufzustöbern und ihn zu bitten, sofort einzugreifen. Mit Erfolg: Die Räumungspläne werden erst mal verschoben. Aber nicht aufgehoben.

Und so spitzt sich im Herbst 1987 die Lage zu: Am 10. November erklärt der Senat die sechsjährigen Verhandlungen mit den Besetzern für gescheitert und stellt ein Ultimatum. Wer bis zum 19. November, 14 Uhr, nicht weg ist, wird von der Polizei abgeholt. Jetzt beginnen die Bewohner damit, die Häuser mit Nato-Draht und Feuerschutztüren zu verbarrikadieren. Hunderte Sympathisanten eilen nach Hamburg, um beim Bau von Barrikaden zu helfen.

Innensenator Volker Lange zieht 10.000 Beamte in der Stadt zusammen

Unterdessen zieht der neue Innensenator Volker Lange (SPD) 10.000 Polizeibeamte in der Stadt zusammen. Schweres Räumgerät und Panzer stehen bereit. Hubschrauber-Kommandos des Bundesgrenzschutzes sowie die Anti-Terroreinheit GSG 9 werden mobilisiert.

In dieser Situation setzt Bürgermeister Klaus von Dohnanyi alles auf eine Karte. Ohne Rückendeckung in der eigenen Partei gibt er eine Erklärung ab: Wenn bis zum darauffolgenden Donnerstag der Abbau der Barrikaden erfolgt sei, werde es eine Vertragslösung geben. Darauf gibt er sein Ehrenwort und verpfändet sein Amt.

Und es passiert wirklich: das Wunder von der Hafenstraße. Die Besetzer beginnen am nächsten Morgen damit, umgekippte Autos und Container wegzutragen. Sie erhalten den versprochenen Pachtvertrag, aber Ruhe kehrt deshalb noch lange nicht ein.

Von Dohnanyi nimmt 1988 seinen Hut. Sein Nachfolger Henning Voscherau setzt wieder auf Eskalation. Hamburg ficht den Pachtvertrag an und bekommt 1993 vor Gericht Recht. Daraufhin droht erneut die Räumung, doch abermals siegt die Vernunft.

1995 wird schließlich eine endgültige Lösung gefunden: Die Stadt verkauft die Häuser an den Rechtsanwalt Hans-Jochen Waitz, der daraufhin die Hafenstraßen-Genossenschaft gründet und das Objekt an den Hafenstraßenverein verpachtet.

Seither können die Bewohner selbst über ihre Geschicke bestimmen, basisdemokratisch wohlgemerkt. Aus Hausbesetzern sind Hausbesitzer geworden.