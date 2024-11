Es gibt tolle Preise zu gewinnen: Die MOPO sucht das schönste Hamburg-Foto 2024

Unter MOPO-Lesern gibt es hervorragende Amateur-Fotografen. Das wissen wir aus früheren MOPO-Fotowettbewerben. Einige der Bilder, die beispielsweise 2021 eingereicht wurden – das war der bislang letzte Contest – sehen Sie unten. Ob wir uns in diesem Jahr erneut über solch tolle Aufnahmen freuen dürfen? Wir sind gespannt!

Denn wir suchen es wieder: das „Beste Hamburg-Foto des Jahres“. Wir verlosen unter den Einsendern 20 Exemplare unseres historischen Magazins „Unser Hamburg“ (Band 21). Die drei bestplatzierten Einsender erhalten außerdem je ein Exemplar des Buches, das die MOPO zu ihrem 75-jährigen Jubiläum herausgebracht hat: „Morgen wird nicht gedruckt. Papier ist alle“, so der Titel.

Stefan Thiele aus Regensburg hat bei einem Hamburg-Besuch dieses Bild gemacht. Dackelmädchen Minnie, „ein großer St. Pauli-Fan", wie er schreibt, posiert vorm Millerntorstadion. Beim MOPO-Fotowettbewerb 2021 Platz 4.

Platz 21 im Jahr 2021: Tobias Schonhoven hat diese stimmungsvolle Aufnahme der Fischauktionshalle in Altona gemacht.

2021 Platz 2: Milena Meyer, eine angehende Tourismus-Kauffrau, hat dieses Foto am Fähranleger Uhlenhorst aufgenommen. Alsterschwan und ein stimmungsvoller Himmel.

MOPO-Leser Tom Spiegelberg (46), ein kaufmännischer Angestellter, hat dieses Foto am 31. Januar 2021 bei schönstem Morgennebel von Övelgönne aus aufgenommen. „Ich habe nicht gedacht, dass die Sonne es schafft, sich durchzusetzen, es ist ihr aber dann doch gelungen. Es sieht aus, als ob der Nebel brennt." Er belegte im MOPO-Fotowettbewerb 2021 den 11. Rang.

Karl Heinz Landwehr (58) nennt sein Bild „U 3". Aufgenommen am 2. August 2021. Im MOPO-Fotowettbewerb 2021 kam es auf Rang 10.

Nils Meyer aus Marienthal hat 2021 damit Rang 29 belegt. Das Foto zeigt das Dockland-Gebäude im Sommer 2021.

Siegerfoto 2021: Der 43-jährige Angestellte Claudio Isecke hat dieses Foto geschossen. Hundebesitzer drehen auf den Stadtparkwiesen ihre frühmorgendliche Gassirunde. Die gerade aufgegangene Sonne taucht den noch über der Wiese liegenden Nebel in goldenes Licht. Wunderschön!

Platz drei im Jahr 2021: Peggy Rasch (54) hat am Nordmarkteich bei Tonndorf diesen Silberreiher im Flug porträtiert.

Ingenieur Andreas Pasenow (56) hat 2021 das Wasserschloss in der Speicherstadt fotografiert. Sehr schön! Damals Platz 6.

Einsendeschluss ist Sonntag, 15. Dezember 2024

Und so funktioniert der Wettbewerb: Senden Sie uns per E-Mail bis zu fünf Fotos an die Mail-Adresse olaf.wunder@mopo.de (maximale Größe pro Foto: rund 5 MB). Jeder Einsender versichert, dass er über die Urheberrechte an den eingesandten Fotos verfügt und dass Personen, die auf den Fotos erkennbar abgebildet sind, mit der Veröffentlichung einverstanden sind.

Außerdem erlaubt der Teilnehmer der MOPO, die eingesandten Fotos honorarfrei in der Zeitung, auf mopo.de und im Magazin „Unser Hamburg“ zu veröffentlichen.

Bitte schicken Sie uns Ihre Fotos bis Sonntag, 15. Dezember 2024, zu. Es sollte sich um Fotos handeln, die 2024 in Hamburg oder der näheren Umgebung entstanden sind. Fügen Sie Ihrer Mail eine Word-Datei (oder ähnliches Format) bei, in der Sie beschreiben, wann die Bilder entstanden sind, welche Kamera Sie verwendet haben und was auf den Bildern zu sehen ist.

Die Gewinner erhalten tolle Sachpreise: MOPO-Buch und MOPO-Magazin

Eine Jury aus Redaktionsmitgliedern der MOPO wird die besten Fotos prämieren. Die Siegerfotos werden in der MOPO bzw. auf mopo.de publiziert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Hinweis an alle Teilnehmer: Nennen Sie uns unbedingt Ihren Vor- und Zunamen, Ihr Alter, Ihren Beruf, Ihre Mobilfunknummer, außerdem Ihre Postadresse – damit wir Ihnen den Gewinn zusenden können.

Wir freuen uns auf Ihre Fotos!