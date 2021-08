Es gibt eine gute Nachricht: So wird das Wetter am Wochenende in Hamburg

Gute Aussichten für das Wetter in Hamburg: Das Wochenende wird zwar sehr kalt – aber dafür sonnig! Dick eingepackt steht einem Winterspaziergang also nichts im Wege.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, verstärkt sich das Hoch über Skandinavien in den nächsten Tagen. Dadurch bleibt es zwar kalt aber sonnig. Am Freitag gibt es vor allem in Hamburg mit neun Stunden viel Sonne. Im Norden und vor allem an der Lübecker Bucht hingegen sind Schneeschauer möglich.

Die Höchsttemperaturen liegen bei minus drei Grad. In der Nacht kann es bis zu minus 16 Grad kalt werden.

Wochenende in Hamburg: Sehr kalt aber sonnig

Auch am Samstag setzt sich der Sonnenschein bei Temperaturen zwischen null und minus drei Grad fort. In der Nacht zum Sonntag kann es im Hamburger Raum zu Nebel mit Glättegefahr kommen.

Am Sonntag liegen die Temperaturen tagsüber knapp unter dem Gefrierpunkt. Mit bis zu sechs Sonnenstunden steht einem schönen Sonntagsspaziergang allerdings nichts im Wege. Abends kühlt es dann wieder ab auf minus 6 bis minus 12 Grad. (alu)