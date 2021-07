Es geht ums Essen: In diesem Bereich ist Hamburg eine der beliebtesten Städte weltweit

Hamburg zählt zu den beliebtesten Vegan-Städten der Welt! Das verrät eine Studie des internationalen Food-Magazins „Chef’s Pencil“. Die Hansestadt hat dabei sogar Berlin abgehängt.

Der Bericht zählt die weltweit beliebtesten Länder und Städte für Veganismus auf. Gleich drei deutsche Städte haben es in die Top 10 geschafft: Neben Hamburg (Platz 3) gehört auch Berlin (Platz 4) dazu. Nur Portland (Platz 1) in den USA sowie Edinburgh (Platz 2) in Schottland konnten mehr Punkte erreichen. Den 5. und 6. Platz teilen sich Leipzig und Amsterdam.

Studie: Hamburg ist eine der besten Vegan-Städte weltweit

Das Food-Magazin nutzte zwei verschiedene Analyse-Tools von Google, um zu seinen Ergebnissen zu gelangen. Die Auswertung der Google Adwords-Daten zeigte laut Studie, dass die Suchanfragen zu veganen Themen im Jahr 2020 um 47 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen sind. Dabei gehe das Interesse weit über den Bereich Lebensmittel hinaus: Jedes Jahr würden über 10 Millionen Google-Suchanfragen nach veganen Non-Food-Produkten wie Schuhen, Kosmetika und Waschmitteln durchgeführt.

Für die Erstellung der Rankings nutzte „Chef’s Pencil“ außerdem Google Trends: Darüber lässt sich die Beliebtheit verschiedener Suchanfragen aus dem Bereich Veganismus auf der Welt miteinander vergleichen – und umfasst Begriffe in allen Sprachen.

Hamburg auf Platz 3: So wurde das Ergebnis berechnet

Mithilfe der Daten über die Anzahl der Suchanfragen und der Informationen darüber, wo danach gesucht wurde, erhalten Städte und Länder einen sogenannten „Popularity Score“. Dieser Wert gibt schließlich an, wie viel Prozent der an einem Ort lebenden Menschen nach Begriffen im Bereich Veganismus gesucht haben – und soll schließlich angeben, wo prozentual die meisten Veganer leben. (mhö)